De Rode Duivels maken een goede kans op de Europese titel. Volgens het databureau Perform is enkel Frankrijk nog meer favoriet op eindwinst.

Op een week van het begin van het EK wil iedereen natuurlijk voorspellen wie het toernooi kan winnen. Wordt het opnieuw Portugal, kan België zijn eerste titel pakken of pakt een verrassend land de eindwinst? Het databureau van Perform berekende al eens de kansen van alle deelnemende landen en daar komt niet verrassend Frankrijk als absolute topfavoriet naar buiten.

Les Bleus maken volgens het bureau 20,5 procent kans op een derde Europese titel. Ze stonden vijf jaar geleden al eens in de finale van het EK in eigen land en werden in 2018 nog wereldkampioen. Bovendien beschikken ze over een uitzonderlijke generatie spelers met onder meer Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en N'Golo Kanté. En daar komt voor het EK ook nog eens topschutter Karim Benzema bij.

Wie kan Frankrijk nog van de zege houden? Volgens de berekeningen maken onze Rode Duivels daar de meeste kans op. Maar ze doen met 15,7 procent toch 5 eenheden minder dan de zuiderburen. Volgens de wiskundige modellen maakt België 63,5% kans om groep B te winnen. En het maakt nog meer kans (63,9%) om het tot de kwartfinales te schoppen. 'Frankrijk en België zijn de enige Europese landen die op de laatste drie grote toernooien telkens de kwartfinale bereikten. Het lijkt dus sterk dat zij er vroeg zullen uitliggen', klinkt het bij het databureau.

Op het podium staat ook nog Spanje, de winnaar van 1964, 2008 en 2012. Zij maken 11,3 procent kans op de beker. Verder heeft Perform weinig vertrouwen in Engeland. De Three Lions maken volgens het bureau amper kans op eindwinst. Ze doen zelfs minder goed dan Denemarken, een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase. Dat is toch wel opmerkelijk, want volgens de bookmakers is Engeland nochtans de topfavoriet.

Waar u helemaal uw geld niet op hoeft in te zetten, zijn Noord-Macedonië en Slovakije. Beiden landen maken respectievelijk 0,02 en 0,04% kans op de Europese titel.

Lees ook: Na België-Griekenland: nog meer problemen voor de Rode Duivels

20.5% - Based on our Stats Perform prediction model, we give France the highest chance of winning #EURO2020 (20.5%), followed by Belgium (15.7%) & Spain (11.3%). Calculation.



For more info on how the Stats Perform Predictor is calculated, click here: https://t.co/klelo4Kei4 pic.twitter.com/KRks8osaT5 — OptaJoe (@OptaJoe) June 4, 2021

Op een week van het begin van het EK wil iedereen natuurlijk voorspellen wie het toernooi kan winnen. Wordt het opnieuw Portugal, kan België zijn eerste titel pakken of pakt een verrassend land de eindwinst? Het databureau van Perform berekende al eens de kansen van alle deelnemende landen en daar komt niet verrassend Frankrijk als absolute topfavoriet naar buiten.Les Bleus maken volgens het bureau 20,5 procent kans op een derde Europese titel. Ze stonden vijf jaar geleden al eens in de finale van het EK in eigen land en werden in 2018 nog wereldkampioen. Bovendien beschikken ze over een uitzonderlijke generatie spelers met onder meer Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en N'Golo Kanté. En daar komt voor het EK ook nog eens topschutter Karim Benzema bij. Wie kan Frankrijk nog van de zege houden? Volgens de berekeningen maken onze Rode Duivels daar de meeste kans op. Maar ze doen met 15,7 procent toch 5 eenheden minder dan de zuiderburen. Volgens de wiskundige modellen maakt België 63,5% kans om groep B te winnen. En het maakt nog meer kans (63,9%) om het tot de kwartfinales te schoppen. 'Frankrijk en België zijn de enige Europese landen die op de laatste drie grote toernooien telkens de kwartfinale bereikten. Het lijkt dus sterk dat zij er vroeg zullen uitliggen', klinkt het bij het databureau.Op het podium staat ook nog Spanje, de winnaar van 1964, 2008 en 2012. Zij maken 11,3 procent kans op de beker. Verder heeft Perform weinig vertrouwen in Engeland. De Three Lions maken volgens het bureau amper kans op eindwinst. Ze doen zelfs minder goed dan Denemarken, een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase. Dat is toch wel opmerkelijk, want volgens de bookmakers is Engeland nochtans de topfavoriet.Waar u helemaal uw geld niet op hoeft in te zetten, zijn Noord-Macedonië en Slovakije. Beiden landen maken respectievelijk 0,02 en 0,04% kans op de Europese titel.