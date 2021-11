De Oostenrijkse international David Alaba werd door de Koninklijke transfervrij overgenomen van Bayern München. De linksvoetige centrale verdediger, die het rugnummer 4 overnam van Sergio Ramos, imponeert in Madrid.

Je eerste doelpunt maken in de clásico, de openingstreffer van de 1-2-zege in Barcelona, ook een gelouterde prof als David Alaba (29) vindt dat een mooi moment. Na dertien jaar verliet hij Bayern München, waar de 91-voudige Oostenrijks international een enorme erelijst bij elkaar voetbalde. De zevenvoudige Voetballer van het Jaar in eigen land kan immers uitpakken met twee Champions Leagues, tien Bundesligatitels, zes DFB-Pokals, vijf Duitse supercups, twee Europese supercups en evenveel keer het WK voor clubteams.

...

Je eerste doelpunt maken in de clásico, de openingstreffer van de 1-2-zege in Barcelona, ook een gelouterde prof als David Alaba (29) vindt dat een mooi moment. Na dertien jaar verliet hij Bayern München, waar de 91-voudige Oostenrijks international een enorme erelijst bij elkaar voetbalde. De zevenvoudige Voetballer van het Jaar in eigen land kan immers uitpakken met twee Champions Leagues, tien Bundesligatitels, zes DFB-Pokals, vijf Duitse supercups, twee Europese supercups en evenveel keer het WK voor clubteams. Aanpassingsproblemen op sportief of privévlak kende de routinier naar eigen zeggen niet na zijn verhuizing naar de Spaanse hoofdstad. Na een periode op hotel vond Alaba een woonst in Madrid en maakte hij snel werk van zijn eerste doel: de taal leren. Met de hulp van een leraar lukte dat snel. Ook de contacten met enkele clublegendes vergemakkelijkten veel. ' Roberto Carlos vliegt bij elke verplaatsing mee met de spelerskern', vertelt de linkspoot. 'Dan spreken we vooral over het leven op zich, niet specifiek over voetbal. Ook met Raúl, de coach van de tweede ploeg, heb ik vaak contact. Dat doet altijd goed. Vanaf de eerste dag voelde ik het speciale aura en de atmosfeer van deze mythische club. Als je op het trainingscentrum vertoeft of door de stad loopt, merk je telkens die geschiedenis. Het blijft iets bijzonders.' Van de ene wereldtopper naar de andere: naast gelijkenissen merkte Alaba toch ook verschilpunten op. 'Beide teams staan garant voor succes', zegt hij in Kicker. 'Zonder oneerbiedig te willen klinken tegenover Bayern, maar hier bij Real Madrid is alles toch nog een tikkeltje groter. Sportief hebben ze allebei een geweldige stijl. Het verschil zit in de details. Dat blijft afhankelijk van de coach en zijn signatuur. Onze huidige kern is heel hongerig en ambitieus. Net als Bayern willen wij elke wedstrijd winnen. Maar de Primera División is qua speelwijze heel anders dan de Bundesliga. Zelfs teams als Levante of Alavés proberen op verplaatsing van achteren uit te voetballen. Als centrale verdediger moet ik minder kopduels aangaan. In Duitsland wordt er directer naar voren gespeeld.' Zijn rol als leider van de verdediging, die hij ook vervulde bij Hansi Flick, veranderde niet echt in Madrid onder Carlo Ancelotti. Met de Italiaanse coach werkte Alaba al samen bij Bayern München in het seizoen 2016/17, toen hij ook aan de zijde speelde van Toni Kroos. Rode Duivel Thibaut Courtois mag zich gelukkig prijzen dat er met Koning David een nieuwe defensieve patron voor hem acteert. Alaba zelf wil echter niet te hard van stapel lopen, ondanks de lovende commentaren over zijn optredens. 'Mijn speelstijl diende ik alleszins niet te veranderen', beweert hij. 'Mijn verantwoordelijkheid opnemen en het verdedigende spel doorgronden, daar begint mijn opdracht. En eenmaal ik de bal aan de voet heb, probeer ik mijn sterkte te gebruiken om ons voetbal vorm te geven. Niks meer. Ik kwam naar Real Madrid om mijn eigen geschiedenis te schrijven, niet om vergeleken te worden met Sergio Ramos. Wij zijn trouwens verschillende types, die je eigenlijk nauwelijks met elkaar kunt vergelijken.' Over de doelstellingen met de Koninklijke, die woensdag in de Champions League als groepsleider Sheriff Tiraspol ontvangt (uit in Moldavië liep Real een sensationele nederlaag op), hoeft Alaba niet lang na te denken: 'Alle titels zijn onze doelen. Dat zal niet veranderen, ook niet voor de Champions League. Deze club wil altijd garant staan voor succes.' Door Frank Linkesch & Frédéric Vanheule