Bijna tien jaar nadat David Beckham besloot een MLS-club op te richten, is de werkelijkheid ver verwijderd van zijn oorspronkelijke plannen. Het team blijft al drie seizoenen onderaan het klassement hangen en heeft nog steeds geen definitief stadion.

Na zijn pensioen in 2013 kondigt Beckham aan dat hij de optie in zijn overeenkomst gebruikt om een MLS-team te beginnen voor maar 25 miljoen dollar. Die grote korting - voor Charlotte kostte de toetreding bijvoorbeeld 300 miljoen dollar - stond in Beckhams contract bij LA Galaxy. De enige voorwaarden: de ploeg mag New York niet als thuisbasis krijgen en de Brit mag op dat moment niet meer in de VS voetballen.

Na zijn pensioen in 2013 kondigt Beckham aan dat hij de optie in zijn overeenkomst gebruikt om een MLS-team te beginnen voor maar 25 miljoen dollar. Die grote korting - voor Charlotte kostte de toetreding bijvoorbeeld 300 miljoen dollar - stond in Beckhams contract bij LA Galaxy. De enige voorwaarden: de ploeg mag New York niet als thuisbasis krijgen en de Brit mag op dat moment niet meer in de VS voetballen.Maar daarna gaat het moeilijk. In de tijd die de ex-voetballer nodig had om zijn team een eerste wedstrijd te laten spelen, werden zes andere clubs opgericht. Inter Miami vindt geen grond om een stadion te bouwen, terwijl dat een vereiste is om toegelaten te worden in de MLS, en na enkele jaren denken de eigenaars er zelfs aan de handdoek in de ring te gooien. Maar in 2018 wordt het team nog eens voorgesteld en noemt Beckham het een droom die uitkomt. Vandaag loopt het echter nog steeds niet op wieltjes in Miami. Sportief is de ploeg nog steeds niet op toerental en het begon al vrij rommelig. Toen Inter Miami in 2020 zijn debuut maakte, had het kort voor de seizoenstart niet eens een coach. De eigenaars wilden eerst een grote naam binnenhalen, onder meer Roberto Martínez werd genoemd, maar toen dat niet lukte gingen ze maar voor Diego Alonso. Ondertussen was de spelerskern al samengesteld, dus miste de trainer bepaalde types die hij wilde.Ook naast het veld liep het mis, vertelden medewerkers aan The Athletic. Zo zou er meer een merk dan een team gelanceerd zijn en worden sommige voetbalbeslissingen vooral afgetoetst aan de invloed op het merk Beckham. De club zou vooral gedwarsboomd worden door ego, naïviteit en een gebrek aan visie.Daarnaast slorpen randzaken te veel energie op. Zo lag tot eind 2019 de focus van veel medewerkers op het stadionproject. Pas laat in de herfst zou er ook gekeken zijn naar de samenstelling van het team. Door het gebrek aan personeel kozen directeurs het ene moment tapijt en bespraken ze even later sportieve zaken.De chaos was meteen te zien aan de resultaten, want de club is de eerste nieuwkomer in de geschiedenis van de MLS die haar eerste vijf wedstrijden verloor. Op 1 maart 2020 trapte Inter Miami voor het eerst een officiële match af, maar de competitie werd twee weken later stilgelegd door corona.Die onvoorziene pauze hielp de ploeg niet op de rails, dus werd onder impuls van Beckham een nieuwe weg gekozen. Waar de meeste MLS-teams steeds meer voor jonge spelers kiezen, ging Miami met Blaise Matuidi en Gonzalo Higuaín oudere sterspelers aantrekken. Zij presteerden niet constant op hoog niveau, wat kritiek opleverde.Het contract van Matuidi leverde de club trouwens op lange termijn problemen op. Voormalig eigenaar Marcelo Claure ging na een conflict met mede-eigenaars aan de MLS vertellen dat er te veel spelers een loon boven het salarisplafond van de competitie ontvingen. Toen de bond een onderzoek instelde bleek CEO Jorge Mas nog meer overtredingen te moeten melden. Er zaten vijf designated players in de kern, terwijl dat er maar drie mogen zijn, en voor drie andere spelers werd een lager salaris doorgegeven. Het zorgde voor de zwaarste straffen ooit: twee miljoen dollar boete en het team mag meer dan twintig miljoen dollar minder uitgeven aan transfers in 2023.Ondertussen is Matuidi vertrokken, ondanks zijn contract tot eind dit jaar, maar heeft Inter Miami ook een deel van zijn nabije toekomst moeten opgeven. Van de spelers uit het eerste seizoen speelt enkel Higuaín nog voor de club. Jonge, beloftevolle spelers moesten verhuurd of verkocht worden om het financiële gat van de bestraffingen te dichten. Voor die heropbouw wordt gerekend op Chris Henderson, die sinds januari vorig jaar sportief directeur is.Voor de seizoenstart verstuurde Beckham de boodschap: 'Wij zijn winnaars en we hebben hoge verwachtingen. De veranderingen zijn doorgevoerd. We geloven in dit team en de spelers.' Maar of ze met deze kern de play-offs zullen halen, valt te betwijfelen. Momenteel is Miami voorlaatste in de Eastern Conference en verloor de ploeg van Phil Neville al zes van zijn tien wedstrijden. De Brit mocht in januari 2021 overnemen na tegenvallende resultaten onder Alonso. Meteen werd ook gekeken naar de persoonlijke band tussen de eigenaar en zijn coach. Ze speelden samen bij Manchester United, bezitten beiden een deel van de Engelse vierdeklasser Salford City en zijn al lange tijd goede vrienden. Maar volgens Beckham zou er van favoritisme geen sprake zijn.Sportief loopt de opstart niet vlot, de club heeft weinig supporters en dan zijn er nog eens stadionproblemen. Momenteel speelt Inter Miami in het DRV PNK Stadion op ongeveer 40 kilometer van de stad. Dat gebouw werd in negen maanden uit de grond gestampt, toen plaatsen in de haven en Little Havana op te veel protest botsten en ook Overtown niet super enthousiast was. In die wijk is een stuk grond gekocht waar enkel een stadion en parking konden komen. Daarom wil Inter Miami liever Miami Freedom Park bouwen, dat vlak bij de luchthaven ligt. Op de site waar nu de Melreese Golf Course and Country Club staat, zouden naast een stadion ook een park, hotels, kantoren en winkels moeten komen.In 2019 dacht het team vanaf dit seizoen op die laatste plek te spelen, maar 3,5 jaar nadat de onderhandelingen over de grond startten, moet de eerste steen nog gelegd worden. In 2018 stemden de inwoners via een referendum in met een afwijkende procedure, waardoor de stad niet eerst moest kijken naar andere kandidaten. Het kon dus direct onderhandelen met Inter Miami over de huurovereenkomst.Vooral de extra gebouwen naast het stadion zijn voor tegenstanders een probleem. Vergeleken met de inkomsten zou de huur veel te laag zijn, omdat die prijzen stegen sinds 2018. Het leidde onder meer tot de kortfilm 'Don't Bend Over For Beckham', waarin wordt gesteld dat de inwoners bestolen worden. Als Miami Freedom Park niet doorging was er nog een plan B in Overtown, maar daar was veel minder mogelijk.Eind april dit jaar kreeg Inter Miami eindelijk nieuws: vier van de vijf commissieleden keurden de overeenkomst goed. De vijfde persoon stond al vanaf het begin kritisch tegenover het plan en was een van de grootste tegenstanders. Met die beslissing is de 99-jarige huurovereenkomst voor 3,57 miljoen dollar per jaar rond.Dat betekent niet dat er snel gebouwd kan worden aan Miami Freedom Park. De grond is vervuild met arseen en moet eerst gesaneerd worden op kosten van de club. Daarnaast bepaalt de overeenkomst dat er pas aan het sportpark gebouwd mag worden als het publieke park af is. En dan moeten de vergunningen en overeenkomst met de luchtvaartorganisatie nog in orde komen. Met al die factoren wordt er gehoopt dat het stadion er eind 2024 of begin 2025 staat.