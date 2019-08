Sport/Voetbalmagazine trok naar La Spezia, waar Club Brugge David Okereke wegplukte. Guido Angelozzi, sportief directeur van de Italiaanse tweedeklasser is overtuigd: 'Over een paar jaar verkoopt Club hem voor 30 miljoen.'

Standard meldde zich al in de winter, maar de allereerste club die David Okereke wilde, vertelt sportief directeur Guido Angelozzi, was verrassend genoeg Juventus. 'Ze wilden hem laten meespelen met hun U23-ploeg, die in de Italiaanse derde klasse uitkomt. Genk wilde hem ook al in januari, net als Southampton. Die zijn hier komen praten, ook met David. Maar omdat hij nog geen A-interlands had gespeeld, kreeg hij geen werkvergunning voor Engeland. Dat vond hij jammer, want hij had echt zijn zinnen op Engeland gezet. En wij ook, want die betalen erg goed', lacht Angelozzi.

Daadkrachtig

Nog altijd in januari kwam Angelozzi's vorige club aankloppen: Sassuolo. 'Maar we beslisten toen om hem in de winter niet te laten gaan. Ook in het begin van de zomer meldde Sassuolo zich weer, net als Racing Genk. Alleen lag het bod van de groen-zwarten een stuk hoger. Toen die besprekingen even stillagen, kwam Club Brugge op de proppen. Vincent Mannaert kwam meteen naar Milaan, waar de Italiaanse transfermarkt gecentraliseerd is, en op drie dagen was alles rond. Knap hoe ze op zo'n korte tijd daadkrachtig geweest zijn.'

Nog andere clubs belden Angelozzi, hij somt hij ze op: 'Genoa, Cagliari, Fiorentina, Udinese. Uiteindelijk boden Sassuolo en Club evenveel: 10 miljoen euro.' Waarom trok Okereke dan uiteindelijk naar België en niet naar de Serie A? 'Heel simpel. David wilde absoluut naar het buitenland. Hij meende dat hij vanuit Brugge gemakkelijker in Engeland zou geraken. Ons maakte het niet uit, de som bleef dezelfde.'

Okereke na zijn doelpunt tegen KV Oostende (0-2 zege). © belgaimage

Sportief directeur Angelozzi durft ook al verder te kijken: 'David is een speler die Brugge straks aan een club uit de Premier League kan verkopen. Volgens mij kunnen ze van een Engelse club over een paar jaar 25 tot 30 miljoen krijgen. David is een moderne complete spits, sterk met het hoofd, pijlsnel, een goeie afwerker ook. Iemand die op de drie posities voorin kan uitgespeeld worden. Geen typische grote targetspits die voorin op de bal wacht. Hij maakt goals én bereidt ze voor. Bij ons scoorde hij 11 keer, met maar één penalty daarbij, en gaf hij 12 assists. Het is een jongen die ook werkt voor de ploeg, molto generoso. Ik ben overtuigd dat hij dit seizoen 15 tot 20 goals gaat maken voor Club.'

Lees de volledige reportage over David Okereke in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 14 augustus.