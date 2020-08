David Silva gaat opnieuw in Spanje aan de slag. Real Sociedad neemt de 34-jarige middenvelder transfervrij over van Manchester City, waar hij liefst tien seizoenen speelde.

Silva speelde zaterdag zijn laatste wedstrijd voor Manchester City, in de 3-1 verloren kwartfinale van de Champions League tegen Lyon. In 2010 kwam de Spaanse wereldkampioen over van Valencia. Met Silva won Manchester City vier Premier League-titels, vijf League Cups en twee FA Cups in 436 wedstrijden, met 60 competitiedoelpunten op zijn naam.

Even leek het erop dat de Spaanse wereldkampioen naar het Italiaanse Lazio Roma zou trekken. Beide partijen hadden zelfs al een mondeling akkoord, El Chino moest enkel nog de medische keuring doen en zijn handtekening onder een contract van 3 jaar met 4 miljoen euro per jaar zetten. Alleen kwam Silva niet opdagen en verwoede pogingen om hem te contacteren, mislukten. Op het laatste moment zou Real Sociedad gebeld hebben en in alle haast vergat Silva de afspraak in Rome af te zeggen.

Real Sociedad, dat afgelopen seizoen als zesde eindigde, zocht een nieuwe spelmaker na het vertrek van Martin Ødegaard. De Noorse international keert na een verhuurperiode terug naar Real Madrid.

Bij Manchester City zijn ze echter hun legende niet vergeten. De Spanjaard krijgt samen met onze Vincent Kompany een standbeeld voor het Etihad Stadium. In totaal speelde de 124-voudige international 436 wedstrijden voor de Citizens. Na tien jaar Premier League keert Silva terug naar LaLiga, waar hij eerder speelde bij Celta de Vigo en Valencia.

