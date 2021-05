Odisha FC, een club uit de hoogste afdeling in India, heeft donderdag de komst van de voormalige Spaanse international David Villa (39) aangekondigd. De ex-spits, die zich met la Roja tot Europees en wereldkampioen kroonde, wordt er algemeen directeur.

Villa, die in 2019 een punt zette achter zijn spelerscarrière, heeft 98 caps achter zijn naam bij de Spaanse nationale ploeg, waarvoor hij 59 keer scoorde. Daarmee is hij de topschutter aller tijden bij la Roja.

Bij Odisha zal Villa zijn "20 jaar ervaring in het profvoetbal" aanwenden in het voordeel van de club uit Bhubaneswar. Vorig seizoen eindigde Odisha op de laatste plaats in de Indiase Super League, een gesloten competitie.

In La Liga droeg Villa de shirts van Valencia, Atlético Madrid en Barcelona. Hij veroverde drie Spaanse landstitels. Met Barça won Villa in 2011 de Champions League. Op het einde van zijn carrière was hij ook in de VS, Australië en Japan aan de slag.

