Bondscoach Roberto Martinez heeft Davy Roef aan zijn selectie toegevoegd. De doelman van AA Gent komt bij de Rode Duivels Koen Casteels (Wolfsburg) vervangen.

Dat deelde de Koninklijke Belgische Voetbalbond maandagavond mee. Casteels verlaat de selectie om bij de geboorte van zijn kind te zijn.

De Rode Duivels bereiden zich in Tubeke voor op drie interlands: een vriendschappelijke partij tegen Ivoorkust (donderdag 8 oktober in Brussel) en twee duels in de Nations League, tegen Engeland (zondag 11 oktober in Londen) en IJsland (woensdag 14 oktober in Reykjavik). (Belga)

