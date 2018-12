De 25 rijkste voetbalmagnaten in Engeland

25 Vincent Tan - CARDIFF CITY

We beginnen deze lijst met de Maleisiër die in de jaren tachtig McDonald's naar zijn land bracht. In Europa kreeg Vincent Tan bekendheid als excentrieke clubvoorzitter die de kleur van het Cardiff Cityshirt veranderde van blauw naar rood. 'De kleur van vreugde.' Bovendien: 'Manchester United en Liverpool spelen ook in het rood. Die zijn een stuk succesvoller.' Breng daar maar eens iets tegenin. Ook het logo met de blauwe vogel stond ter discussie. Tan houdt namelijk van draken. Rode draken om precies te zijn. Wel lullig voor een club met de bijnaam The Bluebirds. Na wat gesprekken met zijn moeder kwam Tan tot inkeer. 'We spelen weer in het blauw.' Dat de man op zoek ging naar voetballers met het geluksgetal 8 in hun geboortedatum, hielp ook niet echt bij zijn integratie. Vele fans wensten Tan al snel een enkeltje Maleisië toe, maar eerlijk is eerlijk, hij heeft zijn lessen geleerd. Cardiff loodste hij mooi terug naar de Premier League en zijn voetbalportefeuille breidde hij uit met aandelen bij KV Kortrijk, FK Sarajevo en Los Angeles FC.

...