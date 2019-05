Dag op dag veertien jaar na zijn eerste officiële doelpunt voor FC Barcelona, maakte Lionel Messi woensdag zijn 600e treffer. En hij deed dat in stijl: een vrije trap om duimen en vingers af te likken.

Messi was in de heenwedstrijd tegen FC Liverpool (3-0), in de halve finales in de Champions League, twee keer aan het kanon. Eerst was hij goed gevolgd om de bal die door Luis Suarez tegen de lat was gemikt, binnen te duwen: 2-0 en zijn 599e doelpunt voor Barça. Later deed hij de boeken helemaal toe door een vrije trap fantastisch in de winkelhaak te plaatsen. Liverpool-doelman Alisson Becker had geen kans:

Het 600e doelpunt van Messi kwam er nota bene exact veertien jaar nadat hij zijn eerste voor Barcelona maakte, op 1 mei 2005 op 17-jarige leeftijd:

Nummer vijf?

Van die 600 maakte Messi, die al zijn hele carrière voor FC Barcelona voetbalt, er 112 in de Champions League, in 134 wedstrijden. Alleen Cristiano Ronaldo (126) doet beter.

Dit seizoen kroont de Argentijn zich opnieuw tot topschutter van het kampioenenbal: hij zit aan twaalf doelpunten, vier meer dan Robert Lewandowski van het reeds uitgeschakelde Bayern München.

Na de 3-0 zege staat FC Barcelona met anderhalf been in de finale van de Champions League. Messi kan de meest prestigieuze clubbeker voor de vijfde keer winnen, en voor de eerste keer als kapitein van Barça.

Messi heeft bij Barcelona nog een contract tot de zomer van 2021, maar nu al kondigde voorzitter Josep Bartomeu aan dat de onderhandelingen over een verlenging van zijn contract begin volgend jaar opgestart zullen worden.