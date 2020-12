Mario Balotelli heeft een nieuwe club. Bij de Italiaanse tweedeklasser Monza krijgt hij een allerlaatste kans.

Hoe slaag je er in om in zes jaar van een salaris van zes miljoen euro naar 400.000 euro af te dalen? Vraag het aan Mario Balotelli, hij weet er alles van. Zes jaar geleden voetbalde de excentrieke spits bij Liverpool aan het beste contract dat hij ooit had. Vorige week tekende hij een overeenkomst tot het einde van dit seizoen bij het bescheiden Italiaanse Monza, een club die grote ambities heeft maar voorlopig een middenmoter is in de Serie B. De club uit het stadje met zijn 120.000 inwoners op tien kilometer van Milaan wil terug omhoog sinds ze overgenomen werd door de vroegere bazen van AC Milan. Silvio Berlusconi wilde na de verkoop van AC Milan aan een Chinees consortium een nieuw speeltje en liet zich door zijn vroegere algemeen directeur Adriano Galliani overhalen om de club waar hij Galliani indertijd weghaalde te kopen. De bedoeling is te promoveren naar de Serie A, met de hulp van wat oudgedienden. Zo vindt Balotelli er zijn vroegere Milanploegmaat Kevin-Prince Boateng terug en onderging hij zijn medische keuring bij de West-Vlaming Jean-Pierre Meersseman, de man van het fameuze Milanlab. Ook de trainer, Cristian Brocchi, heeft een verleden bij de rossoneri, als speler en als trainer. Even leek Balotelli een overstap naar het Braziliaanse Vasco da Gama te overwegen, maar uiteindelijk koos hij niet voor het geld, maar om dicht bij huis te blijven. Dat deed hij ook al een jaar geleden, toen hij voetbalde voor Brescia, de woonplaats van zijn adoptie-ouders en de vroegere club van onder meer Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Roberto Baggio en ... Gilbert Bodart. Bij Brescia speelde hij op 9 maart van dit jaar zijn laatste competitiewedstrijd, tegen Sassuolo. Na de coronabreak stuurde hij zijn kat naar de trainingen en de wedstrijden, met een doktersbriefje als excuus. Tot dan had hij in negentien competitiematchen vijf goals gemaakt. Balotelli's gedrag maakte dat clubvoorzitter en eigenaar Massimo Cellino zijn contract opzegde. Monza is al de zevende club van de spits die al evenzeer bekend staat om zijn exuberant gedrag als om zijn sportieve prestaties. In 2012 haalde hij zelfs de cover van Time Magazine, als één van de meest invloedrijke personages van het jaar. Dertien jaar geleden debuteerde hij met Inter, aan een jaarloon van anderhalf miljoen euro. Bij Manchester City ging hij naar vier miljoen euro, wat hij ook bij AC Milan opstreek. In het team van Massimiliano Allegri maakte hij twaalf goals in dertien wedstrijden. Bij de nationale ploeg was hij op de eindronde van het EK 2012 een absolute topper, die Italië naar de finale loodste, maar op het WK in Brazilië in 2014 ging hij samen met de andere sterkhouders van het team van Cesare Prandelli ten onder in de eerste ronde. Zijn verhaal met de nationale ploeg begon moeizaam omdat hij als zoon van arme Ghanese immigranten pas op zijn zeventiende officieel geadopteerd werd door zijn adoptieouders. Tot dan mocht hij niet uitkomen voor de nationale jeugdploegen. Wel voor Ghana, maar die oproepingen weigerde hij. 'Italië is mijn land', verkondigde hij altijd. Na Liverpool waar hij in 2015 op een dood spoor zat, ging het niet alleen sportief maar ook financieel langzaam bergaf: naar vijf miljoen bij Nice, drie miljoen bij Marseille en iets meer dan een miljoen vorig jaar. Dit jaar verzaakte zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zelfs aan zijn commissie om zijn poulain aan een goeie club te helpen, maar niemand moet hem van altruïsme beschuldigen. Aan de vorige zes transfers verdiende hij wél goed. Bij Monza tekende Super Mario zijn contract thuis bij Galliani. Dit keer gaat hij 400.000 euro plus een bonus verdienen als hij de helft van de wedstrijden speelt, en nog eens een premie als hij Monza naar eerste klasse helpt. In totaal maakte Balotelli, die nu dertig is, als profvoetballer meer dan 150 goals.