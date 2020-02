De 46-jarige Duitse coach van PSG keert met zijn sterrenselectie uit Parijs terug naar Borussia Dortmund voor de heenwedstrijd van de achtste finales in de CL.

Een trots persoon is Hans-Martin 'Hansi' Kleitsch, die bijzonder fier oogt als hij na wedstrijden van het kampioenenbal op televisie PSG-trainer Thomas Tuchel in vloeiend Frans alle vragen hoort pareren met bijzonder gevatte antwoorden. 'Thomas is een wereldtrainer', zo sprak Kleitsch in de Duitse kwaliteitskrant Frankfurter Allgemeine Zeitung.Hansi kan het weten. Voor ingewijden in het Duitse voetballandschap is de 68-jarige een autoriteit, met weerklank in het milieu. In de jaren negentig en het begin van deze eeuw vormde hij als jeugdtrainer bij VfB Stuttgart ontelbare voetbaltalenten tot latere Bundesligavoetballers en profspelers. Nadien maakte hij vier jaar lang deel uit van het scoutingsapparaat bij Rekordmeister Bayern München, om sinds 2013 dezelfde functie te vervullen voor TSG 1899 Hoffenheim.Kleitsch is dus goed geplaatst. Zoals op het einde van het seizoen 2004/05, toen de U19 van VfB Stuttgart met 1-0 in Celle te sterk waren voor VfL Bochum en zich zo tot Duits kampioen kroonden. In zijn basiself: de latere A-internationals Andreas Beck (nu KAS Eupen) en Serdar Tasci, maar ook de Hongaarse spits Adam Szalai. En met Tuchel als rechterhand van Kleitsch op de invallersbank.Tuchel is dan als assistent-coach amper 31 jaar oud, maar al vijf seizoenen lang jeugdtrainer bij de Schwaben. Kleitsch moet echter hemel en aarde bewegen om Thomas Albech, als sportief verantwoordelijke van de jeugdwerking bij VfB Stuttgart, te overtuigen van de voormalige centrale verdediger, die op 25-jarige leeftijd (in 1998) door een chronisch knieletsel noodgedwongen dient te stoppen. 'Ik zei gewoon: ik neem Thomas. Over en uit.'De routinier gaf zijn leergierige adjunct veel vrijheid. Tuchel mocht oefenwedstrijden alleen coachen en ook eigen tactische voorstellen introduceren. 'Thomas nam als het ware een röntgenfoto van de tegenstander', herinnert Kleitsch zich. 'Zijn plannetjes klopten, de analyses maakten indruk. Ooit pakte hij Tasci eens zwaar aan na een fout op training. Maar een half uur erna stond Thomas al Serdar tafelvoetbal te spelen. Zo iets kwam vaak voor. Thomas was zoals een kind, net zoals ik.'Later coachte Tuchel het grote Borussia Dortmund van 2015 tot 2017 en won er in zijn laatste seizoen de Duitse beker. Vanavond kijkt hij zijn ex-club in de ogen. 'Een vreemd maar ook een leuk gevoel', zegt de Duitser daarover. 'Ik ben erg dankbaar dat ik twee jaar lang de trainer van Borussia Dortmund ben geweest. Dat was een droom voor me. Als ik morgen niet het voorrecht had om als coach langs de lijn te staan, had ik de wedstrijd sowieso wel als supporter bekeken.'