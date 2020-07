Wat hebben we geleerd van het seizoen 2019/20 in La Liga? Een aantal interessante vaststellingen.

De tijd dat Real Madrid en FC Barcelona meer dan 100 goals op een seizoen maakten, ligt intussen al even achter ons. De Koninklijke kwam dit seizoen aan 70 rozen, Barça aan 86. Voor een doelpuntenaantal met drie cijfers moeten we terug naar het seizoen 2016/17, toen Real ook kampioen werd. Los merengues klokten toen af op 106 doelpunten, Barcelona op 116. Opmerkelijk: ook qua aantal tegengoals deed de kampioen het toen slechter dan de nummer 2: 41 vs. 37.

Dit seizoen is duidelijk dat net daar de kracht ligt van het team van Zinédine Zidane: Thibaut Courtois moest zich op 38 wedstrijden slechts 25 keer omdraaien. Dat is zelfs beter dan het Atlético van Diego Simeone (27). Qua aantal tegengoals komt FC Barcelona (38) pas op de vijfde plaats, na FC Sevilla (34) en Getafe (37).

Sleutelspeler Casemiro

Die goeie defensieve cijfers vinden ook een bevestiging in andere statistieken uit La Liga. Opvallend daarbij: de cijfers van Casemiro. De Braziliaanse stofzuiger van Real moet alleen Yangel Herrera, de middenvelder van Granada CF, laten voorgaan als het op gemaakte fouten aankomt: Casemiro komt aan 87, Herrera heeft er 90. Naar de eerste speler van FC Barcelona in deze lijst is het lang zoeken: Sergio Busquets staat met 45 fouten op de 43e plaats in de ranking.

Casemiro is ook de speler met de meeste balrecuperaties in La Liga: 68 in 38 wedstrijden. Hij doet daarmee beter dan zijn landgenoot Fernando (67, FC Sevilla) en rechtsachter Unai Bustinza (65, Granada). Ook hier is het even scrollen voor er een speler van Barça opduikt: het is weer Sergio Busquets, die met 44 balrecuperaties op een 23e plaats staat.

Koning Messi

Lionel Messi is niet alleen de speler met de meeste goals (23) en assists (20), hij schoot ook het vaakst op doel (71 keer). Hij torent daarmee hoog boven nummer twee Karim Benzema (60) en nummer drie Luis Suárez (42) uit.

Nog opvallender is Messi's dominantie in het aantal dribbels. Hij heeft er 182 op een totaal van 2879 speelminuten, hetzij 1 dribbel om de 16 minuten. Nabil Fekir (Real Betis) volgt op de tweede plaats met 98 dribbels en André-Frank Anguissa, nota bene de defensieve middenvelder van Villarreal, op de derde stek met 81 dribbels.

Eden Hazard eindigt het seizoen met 49 dribbels, of 1 dribbel om de 22 minuten.

Ongenoegen over strafschoppen

Er was de laatste weken heel wat te doen rond de strafschoppen voor Real Madrid. De Koninklijke kreeg dit seizoen 11 penalty's toegewezen, evenveel als Villarreal. Het verschil: Real zette ze ook alle 11 om, bij Villarreal werd er één gemist.

FC Barcelona mocht slechts 6 keer een strafschop nemen. Voeg daar nog eens aan toe dat Real Madrid over het hele seizoen slechts twee penalty's tegen kreeg en Barça zeven, en dan begrijpt u dat er in Catalonië wat ongenoegen is.

Sowieso gaat dit seizoen van La Liga voorlopig de geschiedenis in als dat van de meeste strafschoppen ooit (149).

