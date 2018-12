De Belgische bokshoogdag en 4 andere dingen om dit weekend in de gaten te houden

Primera División: Atlético Madrid - Deportivo Alavés

Zaterdag 8 december 13 uur

Natuurlijk was de Franse wereldkampioen Antoine Griezmann ontgoocheld dat hij amper derde eindigde voor de Gouden Bal, na winnaar Luka Modric (Real Madrid) en Cristiano Ronaldo (Juventus).

De 27-jarige flankspeler wist heel goed dat deze trofee een ongelofelijke opportuniteit vormde. Ook twee jaar veroverde Griezmann ook al de tweede ereplaats op het podium, maar de linksvoetige Fransman had er ditmaal geen geheim van gemaakt dat hij ditmaal recht had op een prijs. 'Wat moest ik nog meer doen? Ik won de Europa League en het WK. Ik zou het echt niet weten. Maar ik reken op mijn ploegmaats bij mijn club en de nationale ploeg om de plek van Luka in de toekomst in te nemen.'

Alvorens komende dinsdag naar Brugge af te zakken voor de zesde en laatste speeldag in groep A van de Champions League tegenover Club wacht Griezmann met Atlético Madrid in het eigen Wanda Metropolitana nog een zware klus tegen Deportivo Alavés. Want na veertien speelronden in de Primera División wordt de rangschikking aangevoerd door Barcelona (28 punten), voor FC Sevilla (27), Atlético (25) en Alavés (24). Griezmann, de afgelopen weken goed voor drie treffers en vijf assists in veertien duels voor de Colchoneros, is maar best op zijn hoede voor de UEFA Cupfinalist van het seizoen 2000/01 (en spectaculair 5-4-verlies na verlengingen tegenover Liverpool).

De werkgever van de bij Club geflopte middenvelder Tomás Pina (in zes confrontatie al goed voor een doelpunt) werd voor het seizoen nog bestempeld als een uitgesproken degradatiekandidaat. De Baskische formatie groeide onder de hoede van ex-Barcelonaverdediger Abelardo ondertussen uit tot een no-nonsenseteam die vrank en vrij zijn kans gaat. Een elftal dat teert op mentale veerkracht, zich ontpopte tot een vechtmachine en zijn aandacht besteedt aan het opleiden van lokaal talent. Om hen te ondersteunen, werd teruggegrepen naar teamspelers, zoals de Zweed John Guidetti, smaakmaker Ibai Gómez en aanvoerder Manu García. Een niet te onderschatten tegenstander dus. Grizi en co zijn bij deze gewaarschuwd!

Boksen: Delfine Persoon & Femke Hermans

Zaterdag wordt een hoogdag voor het Belgische boksen. Eerst verdedigt lichtgewicht Delfine Persoon (33) in Ardooie voor de achtste keer haar WBC-wereldtitel. Enkele uren later kijkt Femke Hermans (28) in het StubHub Center van Carson, Los Angeles, de Amerikaanse topper Claressa Shields in de ogen, voor een uitverkochte zaal van 18.000 man, én live te zien op tv-zender HBO. Shields,onder meer tweevoudig olympisch kampioene, is dan ook dé vedette van het vrouwenboksen in de VS.

Als afdelings- en transportmanager bij Decathlon heeft Hermans, sinds mei WBO-wereldkampioene bij de supermiddengewichten (-76 kg), halftime gewerkt om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de kamp. De (grote) inzet voor de bokster uit Steenhuffel: de wereldtitels bij de WBC (de meeste prestigieuze boksbond), WBA en de IBF. Haar winstkansen worden echter als zeer klein ingeschat: Shields won liefst 77 van haar 78 amateurkampen en scoorde bij de profs ook al aan honderd procent (6 op 6). Hermans moet gokken op één rake klap om Shields uit evenwicht te brengen. Zelfs als ze verliest, wordt het voor haar een unieke ervaring. En misschien een opstapje naar meer.

Delfine Persoon heeft in de Ardooise sporthal De Ark meer kansen op winst en op een verlenging van haar WBC-wereldtitel. De 33-jarige West-Vlaamse komt uit tegen haar Keniaanse leeftijdsgenote Judy Waguthii. In 2014 bokste Persoon al tegen Waguthii. Ze won toen op punten. Als ze opnieuw aan het langste eind trekt, ligt de weg open voor een kamp in 2019 tegen de Ierse Katie Taylor, de olympische kampioene van 2012. Dat zou dé kamp uit Persoons carrière moeten worden.

Sowieso wordt het zaterdag een historische boksavond voor België: naast Persoon vochten er in het verleden slechts twee landgenoten om de wereldtitel: Jean-Pierre Coopman kreeg in 1976 slaag van De Grootste Ooit, Muhammad Ali, en wijlen Jean-Marc Renard verloor in 1989 tegen de Venezolaan Antonio Esparragoza.

MLS Cup: Atlanta United - Portland Timbers

Zondag 9 december, 2 uur Belgische tijd

De finale van de MLS Cup wordt beslecht tussen Atlanta United en Portland Timbers. Over het sprookje van die eerste club kan u hier alles lezen. Maar dat de Portland Timbers voor de tweede keer sinds hun oprichting in 2011 in de finale van de MLS Cup staan, mag eveneens als een mirakel bestempeld worden. In 2015 wonnen ze van Columbus Crew met 2-1 onder leiding van coach Caleb Porter. Die gaf er eind vorig jaar echter de brui aan en werd vervangen door de relatief onbekende Venezolaan Giovanni Savarese, nog maar de derde fulltime trainer sinds de Timbers in de MLS actief zijn.

Echte toppers lopen er bij de ploeg uit Portland niet rond, of het moet de Brit Liam Ridgewell zijn, de verdediger die in 2011 nog de Engelse League Cup won met Birmingham City. Nee, de meest in het oog springende figuur is Timber Joey. De man is de mascotte van de ploeg en staat garant voor een ietwat vreemd ritueel: elke keer de Timbers scoren, zaagt hij naast het veld met een kettingzaag een stuk van een boomstam. Die ronde stukken hout - cookies - worden na de match aan de doelpuntenmakers gegeven. Benieuwd of er zondagnacht veel gezaagd zal moeten worden...

Copa Libertadores: River Plate - Boca Juniors

Zondag 9 december, 20.30 uur

De terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League, gaat uitzonderlijk door in het Santiago Bernabéustadion in Madrid. Enkele weken geleden kon de return - de heenwedstrijd eindigde op 2-2 - niet doorgaan in het Estadio Monumental, de thuis van River Plate, omdat supporters de spelersbus van Boca aanvielen. De geweldplegingen van de dagen erop maakten dat de sfeer er steeds hitsiger op werd en daarop besliste de CONMEBOL om de beslissende match te laten doorgaan op Spaanse bodem. CONMEBOL-voorzitter Alejandro Domínguez had zich met voetbaltempel Santiago Bernabéu geen beter decor kunnen wensen. 'Spanje is het land met de grootste Argentijnse populatie. Madrid is een van de veiligste steden ter wereld en heeft een geweldige voetbalcultuur.'

Een opvallende aanwezige in het stadion van de Koninklijke is Lionel Messi. Het is des te opmerkelijker dat hij komt op uitnodiging van Realvoorzitter Florentino Pérez. Die had aanvankelijk ook Cristiano Ronaldo geïnviteerd, maar die besliste om daar niet op in te gaan. Dat is niet verrassend, gezien de recente verklaringen van de Portugese superster in het Franse weekblad France Football over zijn relatie met Pérez: 'Hij heeft me altijd beschouwd als een zakenrelatie. Dat weet ik. Wat hij me zei, kwam nooit uit het hart.'

Eén ding is zeker: het stadion zal afgeladen vol zitten. Ondanks de kostprijs zijn heel wat Argentijnen afgezakt uit het thuisland om de unieke finale mee te maken. Ambiance gegarandeerd!

Chelsea - Manchester City

Zondag 9 december om 16 uur

Na een knalstart lijkt Chelsea de voorbije weken wat op de sukkel. Niet toevallig valt dat samen met de mindere periode van Eden Hazard, die aanvankelijk op zijn WK-vorm verder ging (7 goals na 8 speeldagen), maar nu al twee maanden zoekt naar een goaltje.

Afgelopen woensdag verloren de Blues nog tijdens een midweekspeeldag op het veld van Wolverhampton (2-1). Coach Maurizio Sarri kon er niet mee lachen en laakte vooral de mentaliteit -of het gebrek daaraan- bij zijn ploeg nadat de Wolves gelijkmaakten. Dat de contractonderhandelingen met Hazard ondertussen steeds meer de headlines domineren, zorgt al evenmin voor rust in de tent.

Voor Chelsea kan een goed resultaat tegen Man City in die zin een welgekomen adempauze verlenen. De vrees voor een pandoering zit er anderzijds ook wel in. 'Het wordt een héél lastige wedstrijd, want Man City is voor mij de beste ploeg van Europa, wellicht zelfs van de wereld,' aldus een geïmponeerde Sarri.

Geen loze woorden, want de trainers van beide ploegen zijn fan van elkaar. Beiden voetbalromantici die zweren bij een offensieve speelstijl, gestoeld op balbezit en veel positiewissels. Voor tactische analisten wordt het dus ook een topmatch om van te smullen. Guardiola, die Sarri al een van de meest inspirerende trainers van het moment noemde, verwacht vooral een interessant steekspel op het middenveld, zo liet hij in zijn voorbeschouwing uitschijnen.

Bij Man City leven ze in ieder geval veel rustiger toe naar deze kraker: koploper in de Premier League, geen enkele competitienederlaag, vloeiend combinatievoetbal en een massa goals. En dat dan nog zonder draaischijf Kevin De Bruyne. De Rode Duivel krijgt rustig de tijd om zich klaar te stomen voor een rentree, wellicht ergens tegen half december, wanneer de drukke eindejaarsperiode eraan komt in het Britse voetbal.

Mogen we naast Hazard ook nog Kompany op het veld verwachten? Dat valt te betwijfelen. Vince the Prince mag dit seizoen enkel maar opdraven tegen de 'kleinere' ploegen, zoals deze week tegen de Wolves. In de toppers maken Laporte, Stones en/of Otamendi de dienst uit. All eyes on Hazard, dus. Maar dat heeft hij graag, toch?