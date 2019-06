Vorige week kon u via onze site stemmen op de beste Nederlandse voetballer aller tijden, deze week loopt een poll over Engeland.

883 lezers stemden vorige week op onze poll om de beste Nederlandse voetballer aller tijden te kiezen. Als winnaar kwam Johan Cruijff uit de bus, met een verpletterende voorsprong op de nummer twee: Marco van Basten.

Het waren ook die twee die de gezamenlijke redactie van Sport/Voetbalmagazine en Sport/Footmagazine had gekozen als één en twee. Op plaats drie koos de redactie voor Dennis Bergkamp, u had het meer voor Rob Rensenbrink, die in België een verleden heeft bij Club Brugge en Anderlecht.

In ons magazine leest u woensdag een uniek verhaal over Johan Cruijff.

Deze week loopt er op onze site een poll over de beste Engelse voetballer aller tijden. De volgende weken komen ook nog Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië aan bod. Er zijn telkens prijzen te winnen.

Wat Nederland betreft, was dit de volledige top tien van de lezers: 1 Johan Cruijff 2 Marco van Basten 3 Rob Rensenbrink 4 Arjen Robben 5 Dennis Bergkamp 6 Ruud Gullit 7 Clarence Seedorf 8 Coen Moulijn 9 Willem van Hanegem 10 Frank Rijkaard

Wie is de beste voetballer aller tijden van Engeland?