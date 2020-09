De 32-jarige Poolse spits van Bayern München, pas verkozen tot Speler van het Jaar in de Bundesliga, voelt zich naar eigen zeggen beter dan ooit.

Zijn beste seizoen ooit beleefde de scoremachine. Verwonderlijk was het dus niet dat van de 525 geldige stemmen die het Duitse voetbalblad Kicker ontving, er maar liefst 276 naar Robert Lewandowski gingen. Een primeur ook voor de Pool, deze bekroning. Bij de verkiezing voor de Speler van het Jaar, een referendum dat al sinds 1960 plaatsvindt in de Bundesliga, haalde de topschutter van de Beierse grootmacht het voor zijn ploeggenoten Thomas Müller (54) en Joshua Kimmich (49). Trainer van het Jaar werd logischerwijze Hansi Flick (Bayern München), de trofee van de Speelster van het Jaar ging naar Pernille Harder (VfL Wolfsburg).Robert Lewandowski kan en mag dan ook terugblikken op uitzonderlijke maanden. 'Ik zie vandaag internationaal geen speler die het meer verdiende dan Lewy om verkozen te worden tot Wereldvoetballer van het Jaar', oordeelt Flick in Kicker.De 112-voudige Poolse international was immers goed voor 34 goals in 31 Bundesligaconfrontaties, naast 15 doelpunten in 7 Champions Leagueduels en 6 treffers in 5 DFB-Pokalmatchen. Het leidde tot de treble, met winst op het kampioenenbal, de Duitse titel en de beker. Een grandioos seizoen, dat moeilijk te evenaren valt. Zo lijkt het althans, want Lewandowski wordt niet al te graag herinnerd aan zijn leeftijd en blijft nog altijd bijzonder ambitieus.'Ik ben heel trots', verklaarde hij in Kicker. 'Zeker als je weet dat de verwachtingen naar mij toe alleen maar vergroten en ik ze jaarlijks probeer te overtreffen. De lat ligt tegenwoordig zo hoog dat 25 treffers per seizoen als normaal geldt.'Lewandowski is alleszins niet van plan om op zijn lauweren te rusten. 'Mijn huidige contract bij Bayern München tot 2023 betekent zeker niet mijn laatste overeenkomst', verwoordde de Pool zijn gevoel in Kicker. 'Want eigenlijk voel ik me nu beter dan toen ik 26 was. Dan heb ik het niet enkel over mijn lichaam, maar ook het voetbaltechnische aspect. Ik wil nog langer spelen en zeker nog meer bereiken. Mijn ploegmaats denken daar ook zo over. Eerder acht dan tien jaar zie mezelf nog voetballen. Maar ik ben nog niet bezig met het einde van mijn actieve loopbaan.'