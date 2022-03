Sinds Roman Abramovitsj besloot Chelsea te verkopen, bevindt de club zich op een rollercoaster. Achtergronden bij een hectische periode op Stamford Bridge.

'We willen niet dat Abramovitsj rijker wordt van de verkoop van Chelsea. Hij kent Poetin, die op dit moment een duivelse en barbaarse aanval uitvoert op het Oekraïense volk. Onze regering steunt het Oekraïense volk.' Nadine Dorries, de Britse minister van sport, wil duidelijk niet dat de Russische eigenaar van The Blues zou profiteren van de opbrengsten van een eventuele verkoop.

...

'We willen niet dat Abramovitsj rijker wordt van de verkoop van Chelsea. Hij kent Poetin, die op dit moment een duivelse en barbaarse aanval uitvoert op het Oekraïense volk. Onze regering steunt het Oekraïense volk.' Nadine Dorries, de Britse minister van sport, wil duidelijk niet dat de Russische eigenaar van The Blues zou profiteren van de opbrengsten van een eventuele verkoop.Daarom bevroor de Britse overheid alle eigendommen van Roman Abramovitsj, inclusief Chelsea. De Rus had nochtans beweerd dat hij met het geld dat een verkoop zou genereren de slachtoffers van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou steunen. 'Ik heb mijn team opdracht gegeven een liefdadigheidsstichting op te richten waar alle netto-opbrengsten van de verkoop aan zullen worden gedoneerd. De stichting komt ten goede aan alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne', klonk het.De Britse minister van Veiligheid, Damian Hinds, was sceptisch over de bedoelingen van Abramovitsj. Volgens hem zullen niet alle opbrengsten naar Oekraïense families zal gaan. 'Netto-opbrengsten kan je op verschillende manieren definiëren. Een belangrijke woordvoerder beweerde dat het geld zal worden gegeven aan alle oorlogsslachtoffers, ongeacht hun afkomst. Het kan dus goed zijn dat het geld naar Russische burgers en hun families gaat', klonk het in The Guardian.Chelsea kreeg wel een speciale licentie zodat de dagelijkse werking kan doorgaan, maar de gevolgen van de beslissing van de Britse regering zijn enorm. Abramovitsj mag een verkoop voorlopig vergeten en ook alle transfers en contractverlengingen werden on hold gezet. Dat betekent dat verdedigers Antonio Rüdiger, César Azpilicueta en Andreas Christensen nog een stap dichter bij een vertrek staan.Bovendien wordt de ticketverkoop en merchandising stopgezet, waardoor voortaan enkel de abonnees nog naar de matchen kunnen komen kijken. Ook zijn de kosten voor verplaatsingen beperkt tot 20.000 pond.Sinds Abramovitsj een kleine twee weken geleden, op zaterdag 26 februari, bekendmaakte een stap opzij te zetten bij Chelsea, zit de Londense topclub op een rollercoaster. In eerste instantie zei de Rus nog dat hij wel eigenaar zou blijven, en er op zich 'niets zou veranderen'.Een paar dagen later veranderde Abramovitsj het geweer van schouder: via een officiële mededeling gaf hij aan de club dan toch volledig te verkopen. De reden hiervoor was snel duidelijk. De miljardair kwam steeds meer onder druk te staan van het Britse parlement, dat dreigde met sancties vanwege zijn nauwe banden met Poetin en het Kremlin.Vooral Keir Starmer, leider van de Labourpartij, drong aan op een bestraffing van Abramovitsj. Tijdens een zitting in het Parlement vroeg hij aan premier Boris Johnson waarom hij de Chelsea-eigenaar nog niet op het strafbankje had geroepen. Johnson reageerde terughoudend en antwoordde dat het in deze fase niet gepast was om commentaar te geven op individuele gevallen. Abramovitsj verklaarde dat de beslissing om Chelsea te verkopen 'ongelooflijk moeilijk' was. 'Het doet me pijn om op deze manier afscheid te nemen van de club', klonk het. 'Ik geloof echter dat dit in het beste belang van de club is. Ik hoop dat ik Stamford Bridge nog een laatste keer kan bezoeken om persoonlijk afscheid van jullie te nemen. Het is een voorrecht geweest om deel uit te maken van Chelsea FC en ik ben trots op al onze gezamenlijke prestaties. De Chelsea Football Club en haar supporters zullen altijd in mijn hart zijn.'Bij de Chelseafans heerste een gemengd gevoel. Ze waren bedroefd omdat Abramovitsj er na bijna twee decennia de stekker wilde uit trekken, maar koesterden ook een vorm van dankbaarheid. Tenslotte heeft de Rus van Chelsea een van de succesvolste clubs ter wereld gemaakt.Die dankbaarheid werd afgelopen weekend voor aanvang van de uitmatch tegen Burnley op een ongepaste manier geuit. Tijdens het applaus voor de aftrap om de Oekraïense slachtoffers te steunen, scandeerden de Chelseafans Abramovitsj' naam. In een interview na de wedstrijd veroordeelde Chelseatrainer Thomas Tuchel het gedrag van de supporters. 'Op dat moment moesten we solidariteit tonen voor de situatie in Oekraïne. Het was niet het moment voor andere boodschappen.'Toen Abramovitsj Chelsea overkocht in 2003, was hij vastberaden om een succesverhaal te schrijven in Noord-Londen. Dat is met verve gelukt, want bijna twee decennia later beschikken The Blues over een indrukwekkende prijzenkast. In 20 seizoenen werden ze onder andere vijf keer landskampioen en wonnen ze ook vijf keer de FA Cup. Onder Abramovitsj' bewind won Chelsea ook twee keer de Champions League.Voor die successen tastte de Rus diep in de geldbuidel. Zo leende hij de club meer dan 1,5 miljard pond om toptransfers te realiseren en monstersalarissen uit te betalen. Abramovitsj eist dat geld nu niet terug, wat zijn liefde voor Chelsea illustreert.Maar hoe moet het verder met Chelsea? Een insider van de club zei in The Athletic dat hij de toekomst somber inziet. 'De enorme schuld die Chelsea heeft opgebouwd aan de eigenaar geeft een indicatie van hoe we boven onze stand hebben geleefd. Onder de nieuwe eigenaar, hoe rijk die ook mag zijn, zal het beleid niet hetzelfde zijn. Het model van de club staat op het punt te veranderen en we zullen meer zelfvoorzienend moeten worden.'Hoe het nu verder moet met Chelsea, is niet echt duidelijk. Trainer Thomas Tuchel zei na de 1-3-overwinning op Norwich City dat het 'business as usual' was.'Het helpt soms om een vast schema te hebben. Het brengt je structuur en geeft je een veilig gevoel. Je luncht samen, neemt deel aan meetings. Natuurlijk voelden we de heisa rond de sancties wel, maar we hebben dat aanvaard. De opwinding en de liefde voor het spel hebben ons geholpen.'