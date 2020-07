Kevin De Bruyne heeft zondag het assistrecord van Thierry Henry in de Premier League geëvenaard met zijn 20e assist in de met 5-0 gewonnen partij van Manchester City tegen rode lantaarn Norwich City. Daarnaast was hij ook nog goed voor twee doelpunten.

DeBruyne sloot het seizoen met City in stijl af. Naast een steekpass voor de 3-0 van Raheem Sterling (79.) scoorde hij ook zelf met eerst een prachtige krul in de rechterbovenhoek (45+1.) en in het slot volgde nog een tweede goal via de paal (90.). Ook Gabriel Jesus (12.) en Riyad Mahrez (84.) pikten nog een doelpunt mee voor de Citizens.

Leicester City verloor thuis met 0-2 van Manchester United na treffers van Bruno Fernandes (70. pen) en Jesse Lingard (90+8.). Leicester zag zo een Champions League-ticket aan zich voorbijgaan en strandt op de vijfde plek in het klassement, die goed is voor de Europa League. ManU eindigt op de derde plaats. Bij Leicester werd Youri Tielemans in de 73e minuut vervangen door Dennis Praet.

Chelsea zette Wolverhampton met 2-0 opzij, waardoor het zich verzekerde van de vierde plaats en een stek in de volgende editie van de Champions League. De doelpunten werden verzorgd door Mason Mount (45+1.) en Olivier Giroud (45+4.). Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd bij de Wolves.

Tottenham eindigde op de zesde plaats, die recht geeft op de Europa League, na een 1-1 gelijkspel bij Crystal Palace. Toby Alderweireld speelde de hele wedstrijd. Het openingsdoelpunt van Harry Kane (13.) werd door Jeffrey Schlupp uitgewist (53.).

Christian Kabasele degradeert met Watford na een 3-2 nederlaag op het veld van Arsenal. De goals van Pierre-Emerick Aubameyang (4. en 33.) en Kieran Tierney (25.) brachten de Gunners 3-0 voor, de doelpunten van Troy Deeney (43.) en Danny Welbeck (67.) leverden niets meer op. Ook Bournemouth heeft zich niet meer uit de degradatiezone kunnen knokken. Het won wel met 3-1 op Everton, maar dat was niet voldoende. Het Aston Villa van de momenteel geblesseerde Björn Engels, dat 1-1 gelijkspeelde bij West Ham United, blijft wel in de hoogste afdeling.

Divock Origi hielp kampioen Liverpool met een doelpunt voorbij Newcastle: 1-3. De Rode Duivel haalde vanop de rand van de zestienmeter hard uit met een laag schot in de hoek (59.). Ook Virgil van Dijk (38.) en Sadio Mané (89.) kwamen op het scorebord voor de uitploeg. Dwight Gayle scoorde voor Newcastle (1.).

