In The Life of Kevin gaan we elke week op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: aan de vooravond van de kwartfinale tegen Olympique Lyon, een blik op wat data.

Romelu Lukaku in de vorm van zijn leven als afwerker, Kevin De Bruyne als aangever: wat hadden de Rode Duivels aan aanvallend geweld kunnen brengen op het EK deze zomer... We zullen het nooit weten. Uitstel is hopelijk geen afstel, volgend jaar krijgen ze een nieuwe kans.

Beide voetballers maken wel nog een kans op een andere trofee: Lukaku op de Europa League, De Bruyne op de Champions League. In de Europa League moet Inter maandagavond aan de slag tegen Donetsk, in de Champions League is De Bruyne zaterdagavond aan zet, tegen Lyon.

Het zal zijn zevende Europese wedstrijd van het seizoen zijn. De Bruyne kreeg rust in het duel in Kroatië tegen Dinamo Zagreb en miste door een blessure de thuiswedstrijd tegen de Kroaten. Tot dusver zeggen de stats: een doelpunt en twee assists in 481 minuten. Dat is iets minder dan andere jaren in dit stadium van de competitie, toen City werd uitgeschakeld in de kwartfinales. Dit keer gaan ze door. Vorig seizoen had De Bruyne in vier wedstrijden vier assists, het seizoen voordien in 8 wedstrijden 1 doelpunt en vier assists.

Maar...

Als je alle data bekijkt, merk je dat zijn impact op het spel van City zeer groot is. Vergeleken met vorig seizoen zijn de speelminuten verdubbeld (246 vs 481 minuten), net als de baltoetsen (186 vs 347). Zijn defensieve werk is uitstekend: van de 10 tackles dit seizoen won De Bruyne er zeven. Opvallend: het mindere seizoen van City in de Premier League wordt door kenners wel eens verklaard door de minder agressieve pressing in het voorste deel van de ploeg. Op die manier kon de tegenstander iets makkelijker de vrije ruimte vinden hogerop het veld. Uit de stats van De Bruyne in de Champions League blijkt dat niet: van de 113 acties dit seizoen waarin hij de tegenstander onder druk zet gebeurde dat 102 keer op de helft van de tegenstander. Die hoge druk was er Europees wel.

De passing was ook op niveau: 255 verstuurde hij er dit seizoen al Europees, 192 daarvan over de grond. Van die 255 waren er maar liefst 216 geslaagd. En van die geslaagde passes werden er 57 over meer dan 22 meter verstuurd. De diepteballen waren accuraat.

In scorepositie kwam hij niet vaak, vandaar slechts die ene goal, uit bij Real Madrid, toen de ploeg met een valse 9 speelde en Jesus vanaf de flank. In zes wedstrijden schoot De Bruyne slechts 9 keer op doel. Xpected goals: 1,6. Gemaakte goals: 1. Dat zijn goeie cijfers. Ter vergelijking zijn cijfers in de competitie: 96 schoten op doel, 13 doelpunten, en een verhouding gescoorde doelpunten/verwachte goals: 13 vs 7,6. Europees scoren is duidelijk veel moeilijker, zeker omdat er op dat niveau niet zo veel ballen vanop afstand in doel gaan.

4-2-3-1

In afwachting van de komst van een echte leider achterin - om samen met Aymeric Laporte volgend seizoen het hart van de defensie te volgen - kiest Guardiola morgen allicht opnieuw voor Fernandinho centraal. Om infiltraties door het centrum te vermijden meer dan waarschijnlijk ook voor een buffer van twee man voor de verdediging: het duo Gündogan-Rodri, waarbij de eerste het dichtste de kwaliteiten van David Silva benadert. Omdat het nu in één duel afgelopen is, zullen we Gündogan wellicht minder in een aanvallende rol zien en wordt de 4-3-3 van City eerder een 4-2-3-1 met de vraag wie nu de 9 is: een valse, zoals in Madrid, of een echte. In afwezigheid van Agüero is dat dan Gabriel Jesus of Phil Foden.

De les van Madrid was ook: laat dat centrale blok niet te ver uit mekaar spelen. Anders ben je snel gepakt, gezien de mindere snelheid van Fernandinho en diens mindere kwaliteiten met het hoofd. Dat bleek uit de heenwedstrijd in Madrid, maar ook in de terugwedstrijd.

