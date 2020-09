In The Life of Kevin gaan we elke week op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: KDB waarschuwt voor een lang jaar.

Manchester City begint maandagavond aan het nieuwe seizoen in de Premier League met een uitwedstrijd op Wolverhampton. Al meteen een moeilijke verplaatsing. De Citizens gingen er vorig seizoen met 3-2 verliezen, maar dat was grotendeels te wijten aan de rode kaart die Ederson al in de twaalfde minuut pakte.

...

Manchester City begint maandagavond aan het nieuwe seizoen in de Premier League met een uitwedstrijd op Wolverhampton. Al meteen een moeilijke verplaatsing. De Citizens gingen er vorig seizoen met 3-2 verliezen, maar dat was grotendeels te wijten aan de rode kaart die Ederson al in de twaalfde minuut pakte.City zag David Silva (Real Sociedad) en Leroy Sané (Bayern München) vertrekken, maar versterkte zich met de Nederlandse verdediger Nathan Aké (Bournemouth) en het Spaanse toptalent Ferran Torres (Valencia).'Nathan gaat het goed doen', zegt De Bruyne in een gesprek met CityTV aan de vooravond van het nieuwe seizoen. 'Hij was al dé man bij Bournemouth. En aangezien we dezelfde taal spreken, zal ik hem kunnen helpen.'Wat moet er bij City gebeuren opdat ze het nog beter doen dan vorig seizoen? KDB moet er niet lang over nadenken: 'Minder fouten maken. We speelden goed genoeg, maar als je te veel individuele fouten maakt, wordt dat afgestraft door de tegenstander.'Het voetbalseizoen 2020/21 kondigt zich sowieso al zwaar aan voor Manchester City. Er is niet alleen de Premier League en de Champions League, maar ook de FA Cup en de EFL Cup. En dat allemaal op een kortere tijdsspanne dan in een normaal seizoen. Bovendien wacht in juni 2021 ook nog het EK, waar de Rode Duivels met hoge verwachtingen aantreden. 'We zijn al aan het voetballen sinds juli. Daarvoor was er wel de break door de coronapandemie, maar zelfs toen heb ik elke dag getraind. Dus in mijn hoofd ging ik maar door en door.''We zullen zien hoe we daarmee omgaan', is KDB eerlijk. 'Als je vermoeid bent, zelfs mentaal, mogen spelers niet bang zijn om dat te zeggen. Soms is het beter om een weekje rust te hebben en fris terug te komen dan om verder te spelen met fysieke pijn of mentale vermoeidheid.' 'Misschien zal het wel goed gaan, hoor', herpakt de Rode Duivel zich. 'Maar er is wel een kans dat je vermoeid raakt door de hoeveelheid wedstrijden die we in korte tijd spelen.'Bekijk het volledige interview op de site van Manchester City.