Opschudding bij Manchester City dat zaterdag door een 1-0 nederlaag tegen Chelsea naast de FA Cup-finale greep en daarnaast ook nog eens Kevin De Bruyne geblesseerd zag uitvallen.

Vlak voordat Hakim Ziyech in het begin van de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd scoorde, was De Bruyne geblesseerd naar de kant gegaan. Na een duel en een lichte duw van N'golo Kanté leek hij zijn rechtervoet slecht neer te zetten. KDB greep naar de rechterenkel, waarop coach Pep Guardiola niet aarzelde en meteen Phil Foden inbracht. De ernst van de kwetsuur is momenteel nog niet duidelijk, maar Guardiola is toch ongerust. 'Het ziet er niet goed uit', bekende hij na afloop bij rechtenhouder BBC. 'Kevin heeft pijn en dus is het afwachten. Zondag volgt er een onderzoek.' De Bruyne stond begin dit jaar al aan de kant met een kwetsuur aan de hamstring. Voor City komt er door de uitschakeling dit seizoen geen quadrupel. In de Premier League kan de titel hen niet meer ontsnappen, in de Champions League zitten ze intussen in de halve finales, waarin ze voor een clash tegen PSG staan. Eind deze maand spelen ze ook de finale van de League Cup tegen Tottenham Hotspur. City dreigt zo zijn spelmaker te moeten missen in de belangrijkste weken van het seizoen en nadien is er natuurlijk ook nog het EK voetbal met de Rode Duivels.