De Bruyne volgt Kompany niet op als aanvoerder

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

Pep Guardiola heeft in zijn persconferentie naar aanleiding van de eerste competitiematch van Manchester City zijn aanvoerder, en opvolger van Vincent Kompany, definitief uitgesproken. David Silva mag in zijn laatste seizoen de band dragen, Kevin De Bruyne was ook kanshebber.

Door het vertrek van Kompany, ging Man City intern op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Verschillende spelers kregen tijdens de voorbereiding de kans zich te bewijzen, en na een overleg met de staff en de groep, krijgt David Silva de eer toegewezen. Kevin De Bruyne en Fernandinho fungeren als stand-ins. Zo ligt het zwaartepunt van de leiders binnen de kleedkamer dus duidelijk op het middenveld. De beslissing komt enerzijds niet onverwacht, aangezien de Spanjaard in het verleden al meermaals de toss mocht houden in afwezigheid van Kompany. Iets wat vrij vaak gebeurde dus. Anderzijds is het toch een beetje een verrassing aangezien Merlijn zijn laatste contractjaar ingaat en na volgend seizoen sowieso vertrekt bij City. In principe zal De Bruyne de band in 2020 dan overnemen, aangezien ook Fernandinho op dat moment al 35 lentes zal tellen. De Belgische middenvelder geldt als verlengstuk van Guardiola op het veld en zal op termijn de vervangers van Het Gouden Trio bij de hand moeten nemen. Phil Foden lijkt de gedoodverfde opvolger van David Silva, terwijl de Citizens deze zomer al investeerden in de vervanger van Fernandinho: Rodri.