Elke week berichten we in The Life of Kevin over de avonturen van Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze week: herstellen van een schouderletsel en op tijd fit geraken voor de derby tegen een Manchester United op dreef.

Geen Kevin De Bruyne woensdag in de FA Cup. Hij stond nochtans aangekondigd in de basisopstelling bij het bezoek van City aan Sheffield Wednesday. Drie dagen na de zege in de finale van de Carabao Cup was dat alweer de volgende opdracht van de ploeg van Guardiola. Maar het was dus zonder De Bruyne.

Guardiola communiceerde eerst dat de Belgische middenvelder een rugletsel had opgelopen tijdens de match tegen Aston Villa, uiteindelijk bleek het te gaan om een klein beetje schade aan het ligament van de schouder. Normaal gezien zou hij tijdig fit moeten zijn voor de stadsderby van zondag (17u30). Of Guardiola zijn strateeg ook daadwerkelijk inzet, zal op het laatste moment worden beslist.

Het is al de derde keer dit seizoen dat beide teams tegenover mekaar staan. Dat gebeurde eerder al in de competitie en twee keer in de halve finale van de Carabao Cup. En, opvallend, telkens was het de uitploeg die won. De Bruyne en co hebben dus wel wat goed te maken, na twee verlieswedstrijden.

United is in vorm, maar dat is City ook. Het verloor voor het laatst ruim een maand geleden, bij Tottenham. De derby wordt dus een klapper, met weinig tijd om uit te rusten. De wedstrijden volgen elkaar aan een hels tempo op: woensdag is er een duel met Arsenal, volgend weekend wacht Burnley en de week erna is er de return tegen Real Madrid.

Uitbreiding voor Man City?

Met het kleinste verschil (0-1) won City de bekermatch in Sheffield. In de volgende ronde van de FA Cup komt het nu uit tegen Newcastle dat met 2-3 ging winnen bij West Brom. Net als in de Carabao Cup het geval was - City won die beker zondag voor de derde keer op rij -, is de ploeg van De Bruyne ook hier de bekerhouder. Vorig seizoen won het de finale met 6-0 van Watford.

Nog dit: de eigenaars van City, die in beroep gingen tegen hun Europese schorsing voor twee seizoenen, zijn bezig met onderhandelingen om een nieuwe club aan hun bezittingen toe te voegen. L'Equipe meldde donderdag dat de City Football Group met de eigenaar van Nancy praat over een overname. De Franse ploeg staat ergens halfweg in Ligue 2 en zou al een paar maanden in gesprek zijn met de Arabische groep, die naast City ook al belangen heeft in New York City FC en Melbourne City FC.

(Peter T'Kint)

