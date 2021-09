Manchester City heeft zaterdag de topper van de zesde speeldag in de Premier League naar zijn hand gezet. De Citizens, met Kevin De Bruyne voor het eerst dit seizoen aan de aftrap van een competitiewedstrijd, wonnen met 0-1 bij Chelsea. Gabriel Jesus (53.) zorgde voor het enige doelpunt van de partij op Stamford Bridge.

Na een tegenvallende eerste helft brak de partij in Londen na rust helemaal open. Na de goal van Jesus, een rake knal via het been van Jorginho, kwam City via Grealish en nog eens Jesus dichtbij een tweede treffer. Voor Chelsea werd een goal van Lukaku afgekeurd voor buitenspel. De Bruyne mocht tien minuten voor tijd gaan rusten.

In de tussenstand komt City naast Chelsea mee aan kop met dertien punten. Voor de Blues was het de eerste nederlaag van het seizoen. Ook Manchester United en Liverpool tellen dertien punten. United leed tegelijkertijd met de topper op Stamford Bridge ook zijn eerste verliespartij van het seizoen.

Aston Villa kwam met 0-1 winnen op Old Trafford dankzij een laat doelpunt van Hause (88.).

Voor Manchester United miste Bruno Fernandes in blessuretijd nog een elfmeter. Liverpool kan later op de dag alleen leider worden bij puntengewin op het veld van promovendus Brentford.

