'De buitenspelregel moet ook voor mannen weer begrijpelijk worden'

Vroeger werd er langs de voetbalvelden steevast gelachen met vrouwen, omdat zij geen snars begrepen van de buitenspelregel. Dat soort wijsheden was enkel voorbehouden aan het superieure mannelijke geslacht. Intussen hebben de meeste vrouwen even veel verstand van de moeilijkste spelregel als mannen. Of even weinig, want er is stilaan niemand meer die weet hoe een en ander in de haak zit.

