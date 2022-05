Afgezien van de promotie/degradatieplay-offs is het seizoen in de Bundesliga ten einde. Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine fileert de prestaties.

De kampioen: Bayern München

Zeven punten voorsprong op Borussia Dortmund en 97 doelpunten: er stond weer geen maat op Bayern München. Toch zat er vooral in de terugronde minder glans in het spel van de recordkampioen. Spelers bleken niet altijd even fris en er zat geen structuur in het aanvalsspel. Tot ergernis van trainer Julian Nagelsmann die het pressingvoetbal waarvoor hij staat aanvankelijk met succes in de ploeg had geslepen. Tot de concentratie verslapte.

De tegenvaller: Borussia Mönchengladbach

Ooit was Borussia een tempel van creatief en inventief voetbal, daar bleef nu niets meer van over. De tiende plaats is een dieptepunt en bleef niet zonder gevolgen: de Oostenrijkse trainer Adi Hütter, één jaar geleden van Eintracht Frankfurt overgekomen, werd ontslagen. De verhouding tussen hem en de spelersgroep bleek vertroebeld, ook al omdat het voetbal dat de in de omgang zeer afstandelijke Hütter wilde - hoog pressen - niet bij de ploeg paste.

Adi Hütter mocht opkrassen na het tegenvallende seizoen van Gladbach. © GETTY

De verrassing: FC Köln

Een Europees ticket was niet echt wat er in de Domstad werd verwacht. De nieuwe en ongecompliceerde trainer Steffen Baumgart legde zijn accenten, bracht met offensief voetbal de hele stad in euforie en raakte in de omgang met spelers de juiste snaar. Illustratief daarvoor is de gedaanteverwisseling van spits Anthony Modeste. Vroeger lag die meer op de massagetafel dan hij op het veld stond. Nu maakte de Fransman twintig doelpunten en opende hij elf keer de score.

Köln oversteeg zichzelf en is volgend te bewonderen in Europa. © GETTY

De topschutter: Robert Lewandowski

Met 35 doelpunten werd Robert Lewandowski voor de vijfde opeenvolgende keer topschutter, voor de zevende keer sinds hij in de Bundesliga speelt. De Pool maakte 21 goals met rechts, 8 met links en 6 met het hoofd. Hij zette 5 strafschoppen om, van de 40 penalty's die Lewandowski in zijn carrière in Duitsland nam, miste hij er 4. De vraag of de goalgetter bij Bayern blijft dan wel naar Barcelona gaat, blijft voorlopig onbeantwoord.

Lewandowski met de prijs voor topschutter van de Bundesliga © GETTY

De revelatie: Nico Schlotterbeck

De verdediger is een product van de vermaarde jeugdopleiding van SC Freiburg, werd vorig seizoen uitgeleend aan Union Berlin, maar keerde afgelopen zomer terug. De 22-jarige Nico Schlotterbeck ontpopte zich tot een revelatie. Hij is groot, sterk in de duels en schakelt zich met bravoure in het aanvalsspel in. Schlotterbeck, inmiddels tweevoudig international, speelt volgend seizoen voor Borussia Dortmund dat voor hem 20 miljoen euro betaalde.

