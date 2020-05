In Duitsland gaat de bal weer aan het rollen. Drie vragen aan Bundesligakenner en hoofdredacteur Jacques Sys.

Straks kunnen we weer genieten van voetbal in de Bundesliga, maar de twijfels over het nut van de voortzetting van de competitie blijven.

Jacques Sys: 'Het wordt voor alle clubs een stap in een nieuwe wereld. De competitie heeft 65 dagen stil gelegen, hoe zijn de spelers uit die periode gekomen? Er werd anders getraind, amper in groep, zijn ze fysiek klaar? En dan is er natuurlijk de discussie of je in deze coronatijden verder moet voetballen. Bij de clubs uit eerste en tweede klasse wordt de hele staf verschillende keren per week getest, dat zijn 1700 man. Je kan nog zoveel voorzieningen treffen, het gaat er vooral op wat er in de wedstrijden gebeurt. Medici maken zich zorgen over de kopbalduels, over spelers die bij een inspanning zwaar ademen, over het overdragingsgevaar. Wat dat betreft begeeft de Bundesliga zich toch op glad ijs.

'De wedstrijden van dit weekend zullen al een en ander duidelijk maken. Ook wat het betekent om in een leeg stadion te spelen. In feite is dat een verkrachting van het voetbal. Maar in feite gaat het maar om één zaak en dat zijn de televisiegelden, zo'n 280 miljoen euro. De economie haalt het altijd van de sport.'

Lees ook: Vijf redenen om de Bundesliga NIET te volgen

Bayern München staat vier punten voor. Worden zij weer kampioen?

'Dat verwacht ik wel. Ze hebben gewoon de beste ploeg. En wat belangrijk is: thuis of uit, dat maakt voor hen in wezen niet zo heel veel verschil. En Bayern kan nu ook weer over Robert Lewandowski beschikken die geblesseerd was uitgevallen, maar door deze onderbreking amper een wedstrijd heeft gemist.

'Het is opmerkelijk dat Bayern in deze periode van onzekerheid volop aan de toekomst heeft gewerkt. Contracten met spelers werden verlengd en er is vooral een nieuwe overeenkomst met trainer Hansi Flick die heeft getekend tot medio 2023. Na het ontslag van Niko Kovac heeft Flick de ploeg relatief snel naar zijn hand gezet. Die snelle beslissingen zijn eigen aan Bayern. Er zijn in de club heel korte lijnen, er moet niet oeverloos gediscussieerd worden. En Karl-Heinz Rummenigge denkt al heel ver. Hij zei dat er nu wereldwijd miljarden mensen naar de wedstrijden van Bayern gaan kijken, nu de Bundesliga als eerste competitie herneemt. Dat maakt van zijn club een nog groter merk. En dat kan dan op termijn weer geld opleveren.'

Spannend wordt ook het gevecht om de Europese tickets.

'Inderdaad, Borussia Dortmund en RB Leipzig zullen normaal wel een ticket pakken voor de Champions League, zij hebben het seizoen ook kleur gegeven. Dortmund is natuurlijk wel een club die thuis met overrompelend voetbal uitpakt, dat zal toch zeer onwezenlijk worden als ze nu de derby tegen Schalke 04 moeten spelen in een leeg stadion. De rivaliteit tussen beide clubs is heftig, hopelijk blijft het buiten het stadion rustig. En in de binnenstad. Ook dat zal een test zijn.

'Een gemis van het thuisvoordeel, dat geldt natuurlijk voor alle clubs, 81 wedstrijden moeten er nog afgewerkt worden, 81 matchen zonder passie en beleving, eigenlijk is dat verschrikkelijk. En dan is er nog altijd een kans dat de competitie door een nieuwe opstoot toch weer moet worden stilgelegd. Over wat er dan moet gebeuren, zijn ze trouwens volop aan het praten. Maar een beslissing daarover is er nog niet.'

Straks kunnen we weer genieten van voetbal in de Bundesliga, maar de twijfels over het nut van de voortzetting van de competitie blijven.Jacques Sys: 'Het wordt voor alle clubs een stap in een nieuwe wereld. De competitie heeft 65 dagen stil gelegen, hoe zijn de spelers uit die periode gekomen? Er werd anders getraind, amper in groep, zijn ze fysiek klaar? En dan is er natuurlijk de discussie of je in deze coronatijden verder moet voetballen. Bij de clubs uit eerste en tweede klasse wordt de hele staf verschillende keren per week getest, dat zijn 1700 man. Je kan nog zoveel voorzieningen treffen, het gaat er vooral op wat er in de wedstrijden gebeurt. Medici maken zich zorgen over de kopbalduels, over spelers die bij een inspanning zwaar ademen, over het overdragingsgevaar. Wat dat betreft begeeft de Bundesliga zich toch op glad ijs.'De wedstrijden van dit weekend zullen al een en ander duidelijk maken. Ook wat het betekent om in een leeg stadion te spelen. In feite is dat een verkrachting van het voetbal. Maar in feite gaat het maar om één zaak en dat zijn de televisiegelden, zo'n 280 miljoen euro. De economie haalt het altijd van de sport.'Bayern München staat vier punten voor. Worden zij weer kampioen?'Dat verwacht ik wel. Ze hebben gewoon de beste ploeg. En wat belangrijk is: thuis of uit, dat maakt voor hen in wezen niet zo heel veel verschil. En Bayern kan nu ook weer over Robert Lewandowski beschikken die geblesseerd was uitgevallen, maar door deze onderbreking amper een wedstrijd heeft gemist.'Het is opmerkelijk dat Bayern in deze periode van onzekerheid volop aan de toekomst heeft gewerkt. Contracten met spelers werden verlengd en er is vooral een nieuwe overeenkomst met trainer Hansi Flick die heeft getekend tot medio 2023. Na het ontslag van Niko Kovac heeft Flick de ploeg relatief snel naar zijn hand gezet. Die snelle beslissingen zijn eigen aan Bayern. Er zijn in de club heel korte lijnen, er moet niet oeverloos gediscussieerd worden. En Karl-Heinz Rummenigge denkt al heel ver. Hij zei dat er nu wereldwijd miljarden mensen naar de wedstrijden van Bayern gaan kijken, nu de Bundesliga als eerste competitie herneemt. Dat maakt van zijn club een nog groter merk. En dat kan dan op termijn weer geld opleveren.'Spannend wordt ook het gevecht om de Europese tickets.'Inderdaad, Borussia Dortmund en RB Leipzig zullen normaal wel een ticket pakken voor de Champions League, zij hebben het seizoen ook kleur gegeven. Dortmund is natuurlijk wel een club die thuis met overrompelend voetbal uitpakt, dat zal toch zeer onwezenlijk worden als ze nu de derby tegen Schalke 04 moeten spelen in een leeg stadion. De rivaliteit tussen beide clubs is heftig, hopelijk blijft het buiten het stadion rustig. En in de binnenstad. Ook dat zal een test zijn.'Een gemis van het thuisvoordeel, dat geldt natuurlijk voor alle clubs, 81 wedstrijden moeten er nog afgewerkt worden, 81 matchen zonder passie en beleving, eigenlijk is dat verschrikkelijk. En dan is er nog altijd een kans dat de competitie door een nieuwe opstoot toch weer moet worden stilgelegd. Over wat er dan moet gebeuren, zijn ze trouwens volop aan het praten. Maar een beslissing daarover is er nog niet.'