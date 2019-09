Matthias Stockmans, Frédéric Vanheule, Peter t'Kint en Steve Van Herpe blikken vooruit naar de Champions League.

Peter t'Kint: 'De strijd om te overwinteren, dat is de inzet van de groepsfase van de Champions League. De aanloop hebben we achter de rug, nu is het tijd voor een nieuwe krachtmeting, met de absolute top.'

...