Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: het gewicht van Hazard, een enquête bij Marca en het nieuwe rugnummer van Courtois.

Eden Hazard en zijn ploegmaats zijn er in Manchester niet in geslaagd om de nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen. Exit Real Madrid. Adíos, Champions League.

Ze gaan het in Madrid niet graag horen - en wellicht ook nooit lezen - maar misschien is die uitschakeling voor Hazard wel goed nieuws. Onze landgenoot was tegen City alweer flets, werd na 83 minuten naar de kant gehaald en kreeg na de wedstrijd meteen een zak ijs in de handen geduwd.

Nog eens drie matchen op topniveau om twee weken na de Champions Leaguefinale alweer de eerste competitiewedstrijd (in Spanje beginnen ze eraan op 12 september) te moeten spelen? Geen ideaal scenario voor een nu al broze enkel. Récupérer pour mieux sauter.

EH7 is nog geen CR7

'Hazard moest in Madrid de leemte opvullen die Cristiano Ronaldo achterliet', schreef Marca afgelopen week. 'Niet op vlak van doelpunten, wel qua gewicht in de ploeg.' Het enige gewicht waarmee Hazard vorige zomer evenwel echt opviel, was het overmatige waarmee hij aan de voorbereiding begon.

Hij zal de komende weken kunnen gebruiken om deze keer wél in optimale omstandigheden aan het seizoen te beginnen. 'Pas dan zullen we de echte Eden Hazard zien. Bij Chelsea en met België op het WK toonde hij dat hij tot de beste spelers van de wereld behoort. Het is díé Hazard die Real nodig heeft als het wil meedoen voor de Champions League.'

Want vergis u niet, de uitschakeling is hard aangekomen in Madrid. De titel zorgde voor euforie, maar dat die er niet meteen met sprankelend voetbal was gekomen, waren ze in alle feestgedruis bijna vergeten. Vrijdag in Manchester werden de Madrilenen door Pep Guardiola en de zijnen keihard met de neus op de feiten gedrukt. Verandering dringt zich op.

Dat vinden ook de fans. Marca hield deze week een enquête bij meer dan 115.000 lezers. De trainer mag blijven, zo liet 75 procent weten. Het is op het veld dat versterking nodig is, en dan vooral voorin.

9 spelers gebuisd

Schoten volgens de achterban tekort dit seizoen: Nacho Rodríguez, Lucas Vázquez, Brahim Díaz, Mariano, James Rodríguez, Gareth Bale, Luka Jovic en ... Eden Hazard. De recordaanwinst werd door de fans zelfs verkozen tot de minst geslaagde transfer van dit seizoen. Werk aan de winkel dus.

Om met een positieve noot te eindigen, maken we een kleine wandeling naar de tuin van die andere Belg, die met de initialen T.C. in zijn zwembad. Thibaut Courtois werd samen met Sergio Ramos en Karim Benzema verkozen tot de beste spelers van de afgelopen jaargang. De doelman veegde in zijn tweede jaar bij Real alle twijfels weg en krijgt vanaf september ook een nieuw rugnummer. Thibaut Courtois wordt de échte número uno van Real.

