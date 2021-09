De tegenstander van Gent in de Conference League heeft een bijzonder verhaal. Door de Turkse inval op Cyprus in 1974 moest Anorthosis weg uit Famagusta.

Anorthosis, de Cypriotische club die morgen in Gent komt voetballen, was de eerste ploeg van het eiland die doordrong tot de groepsfase van de Champions League. In 2008 gebeurde dat, toen de ploeg onder meer Rapid Wien en Olympiacos uitschakelde. Een opgemerkt moment, want juist Griekenland zorgde ervoor dat de club in 1974 uit Famagusta weg moest.

In de zomer van dat jaar werd een militaire coup gepleegd op Cyprus. Aanstokers waren de Griekse militairen, die mikten op een annexatie van Cyprus, waar Turkse en Griekse Cyprioten naast elkaar leefden. Turkije liet dat niet passeren en viel twee keer binnen. Ze veroverden na de val van de junta in Griekenland 36 procent van het eiland. Daarop volgde een status quo en een demarcatielijn die Cyprus de facto in tweeën splitst.

Een probleem voor Anorthosis Famagusta, een Grieks gezinde traditieclub die plots in Turks gebied lag. Famagusta, havenstad en populaire toeristische bestemming, was plots afgesneden. Net als alle Grieksgezinden in de stad, die uitzwermden over heel het Griekse deel van Cyprus, zocht de club een nieuw onderkomen. Dat werd Larnaca, 45 kilometer verderop.

Volgens Transfermarkt bedraagt de waarde van de huidige kern ongeveer 13 miljoen euro. De meest waardevolle speler is linksbuiten Amr Warda, een Egyptenaar. De bekendste is ongetwijfeld Kyle Lafferty (34), spits van Noord-Ierland, waarvoor hij al sinds 2016 geen goal meer maakte.

