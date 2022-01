De Koninklijke staat stevig aan de leiding in La Liga én speelt zondag de finale van de Spaanse supercup tegen Athletic Bilbao. Wat eerst een overgangsjaar leek te worden, is voorlopig toch een succes. Hoe komt dat?

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)

...

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)In de voorgaande jaren waren er een aantal zekerheden bij Real Madrid. Een ervan: het duo achterin. Sergio Ramos en Raphaël Varane hielden de boel dicht. De Spanjaard fungeerde als de leider van de defensie en wilde nog weleens een tik of schop uitdelen. De Fransman beging bijna nooit een overtreding en loste veel zaken op door sneller of slimmer te zijn. Met z'n tweeën vormden ze zeven seizoenen een ijzersterk koppel in de achterhoede. Makkelijk is het niet snel een vervangend duo te vinden, maar intussen vertrouwt Carlo Ancelotti op een nieuwe Siamese tweeling: Militão-Alaba. Een afgeschreven miljoenenaankoop en een voormalige linksback blijken meer dan prima vervangers voor twee spelers die tot voor kort onmisbaar bleken.Éder Militão kwam in de zomer van 2019 als 21-jarig talent over van FC Porto. Zijn transfersom van vijftig miljoen euro bracht hoge verwachtingen met zich mee. Door een gebrek aan kansen en een paar ongelukkige wedstrijden in zijn beginperiode raakte Militão zijn zelfvertrouwen kwijt. Zijn huidige opleving wordt automatisch toegeschreven aan de samenwerking met Ancelotti. De Italiaan heeft hem inderdaad vanaf het begin vertrouwd als een van de nieuwe leiders van de ploeg. Militão dwong dat vertrouwen wel zelf af door eind vorig seizoen zijn kans te grijpen toen Ramos door knieproblemen niet kon spelen. Militão wordt deze maand 24 en heeft in de eerste seizoenshelft bewezen hij het niveau heeft de komende jaren uit te groeien tot een sleutelspeler. Net als dat hij bij de nationale ploeg klaar is om de erfenis van Thiago Silva over te nemen.David Alaba speelt met 4, het rugnummer van Ramos. De Oostenrijker werkte al met Ancelotti samen bij Bayern München en is als transfervrije aanwinst een voltreffer gebleken. Dankzij zijn veelzijdigheid en kwaliteiten aan de bal heeft Alaba van achteruit voor een creatieve impuls gezorgd. Met hem erbij kan Ancelotti tijdens wedstrijden van speelsysteem veranderen of tactisch accenten verleggen naar gelang de tegenstander. Bovendien heeft hij tien jaar ervaring opgedaan bij een absolute topclub. Bij Bayern won Alaba in 13 jaar 27 prijzen. Ook geldt hij als een stabiel karakter met leiderschapskwaliteiten.In zijn jeugdjaren gingen de mensen op de banken staan wanneer hij langs drie verdedigers slalomde. Vinícius Júnior groeide op in een buitenwijk van Rio de Janeiro en woonde daar in een klein huisje met zijn hele familie. Hij kopieerde de trucs van Robinho, speelde futsal en bleek als tiener een sensatie bij Flamengo. Hij bleef zo voetballen nadat hij op zijn achttiende bij Real Madrid in een nieuwe wereld was beland. In zijn eerste drie seizoenen kwam de slotconclusie telkens op hetzelfde neer. Dat iedereen kon zien dat hij geweldig kon dribbelen, maar hij deed dat vaak te ver van het doel en zonder richting. Zonder de bedoeling om de tegenstander pijn te doen met een doelpunt of voorzet.Begin dit seizoen is daar verandering in gekomen. Ancelotti begon het seizoen nog wel met Eden Hazard als basisspeler aan de linkerkant, maar meteen in zijn eerste invalbeurt in de openingswedstrijd tegen Alavés liet Vinícius Júnior zien dat hij klaar was om de concurrentiestrijd met de Belg aan te gaan. Hij scoorde als invaller en deed dat het duel daarna zelfs twee keer. Sinds eind augustus is het geen kwestie meer wie de voorkeur krijgt op de linkerflank. De 21-jarige Braziliaan is Hazard in de pikorde voorbijgestreefd en bewees tijdens de eerste seizoenshelft bijna wekelijks dat die beslissing terecht is. Het was Zinédine Zidane die hem liet inzien dat topvoetbal meer is dan een paar leuke acties per wedstrijd. Hij verplichtte hem na balverlies direct om te schakelen. Sinds een half jaar koppelt hij zijn creativiteit aan een hoog rendement. Real Madrid is er alles aan gelegen zijn verbintenis snel open te breken. Dat de Spaanse club halverwege flink afstand heeft genomen van Barcelona en Atlético Madrid komt mede door de enorme stappen die zijn gezet door het toptalent dat in 2018 binnenkwam op het moment dat Cristiano Ronaldo naar Juventus vertrok. Zinédine Zidane hoopte tijdens interlandweken altijd dat hij weer heelhuids terugkeerde uit Brazilië. Hij wist hoe cruciaal de middenvelder was voor het functioneren van zijn ploeg. Luka Modric, Karim Benzema en Sergio Ramos konden incidenteel wel worden vervangen, maar zonder Casemiro viel er veel meer weg dan gewoon een van de drie middenvelders. Terug op de bank bij Real Madrid snapt Carlo Ancelotti wat Zidane bedoelde. De Braziliaan bezit de gave om in balbezit te denken wat een moment later zonder bal gevraagd is. Hij doet dat niet alleen voor zichzelf, maar maakt die risicoanalyse ook voor de spelers om hem heen. Casemiro heeft simpel voetbal tot een kunst verheven. Dat Luka Modric en Toni Kroos oud kunnen worden bij Real Madrid heeft te maken met de razendsnelle berekeningen in het hoofd van de speler achter hen.Casemiro is een videoanalist op het veld. In zijn vrije tijd grasduint hij door video's op het analyseplatform Wyscout. Dan wil hij weten of er een patroon te ontdekken is in de dribbels van Lionel Messi of zoekt hij naar een detail in het spel van Kylian Mbappé dat mogelijk voorspelt wat hij gaat doen. Weinig spelers zijn beter voorbereid op de komende tegenstander dan Reals controleur. Voor Eduardo Camavinga zullen het waardevolle lessen zijn. Het negentienjarige toptalent, afgelopen zomer overgekomen van Stade Rennais, is de back-up voor een van de meest belangrijke krachten in de ploeg. Camavinga is qua aanleg een veel betere voetballer dan Casemiro, daarover is geen twijfel, maar vlak voor de defensie gaat het erom dat je de zaken op een rijtje hebt en inziet wat kan gebeuren zodra de tegenstander de bal in bezit krijgt.Als trainer won hij de landstitel met AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain en Bayern München. In zijn vorige periode bij Real Madrid werd hij geen kampioen, maar voegde hij wel de Copa del Rey, de Champions League, de UEFA Super Cup en het WK voor clubteams aan zijn palmares toe. Landskampioen werd hij als coach in 2004, 2010, 2013 en 2017. Je zou kunnen zeggen dat hij de afgelopen jaren bij Napoli en Everton eigenlijk beneden zijn stand werkte. Carlo Ancelotti heeft in de voorbije 25 jaar de reputatie opgebouwd dat hij geweldig kan omgaan met mondiale sterspelers. Hij kan de vedettes in een selectie het gevoel geven dat het elftal om hen heen is gebouwd, terwijl zij ondertussen precies doen wat de Italiaan in gedachten had.Ancelotti bewijst dit seizoen op de bank bij Real Madrid dat hij als 62-jarige oefenmeester met de tijd is meegegaan. De invloed van zijn zoon is daarin niet te onderschatten. De 32-jarige Davide werkt sinds 2012 met zijn vader samen. Eerst meer op de achtergrond als fysiektrainer en sinds 2016 zit hij als zijn assistent naast hem op de bank. In portretten over Ancelotti ligt de nadruk altijd op de goede onderlinge sfeer die hij kan scheppen, zijn open karakter en eerlijkheid. Hij is het type dat snapt dat je alleen kunt presteren als je een groep van twintig verwende miljonairs het idee geeft dat ze er allemaal toe doen. Het is een trucje dat hij in de vingers heeft en dat veel andere trainers missen. Maar daarmee wordt Ancelotti ergens ook tekortgedaan. Hij is meer dan een sfeermaker.Opvallend bij het Real Madrid van dit seizoen is dat er op tactisch gebied dingen gebeuren die je ook bij Chelsea, Manchester City en Ajax ziet. Vinícius Júnior is een van de grote revelaties dit seizoen. De Braziliaan profiteert van het feit dat hij met Ferland Mendy een dynamische linkervleugelverdediger in zijn zone heeft lopen die voor afleiding en verwarring zorgt. Wat opvalt is dat de back in veel duels hoog op het veld aan de binnenkant tussen spits Benzema en Vinícius Júnior opduikt. Een ongewone positie voor een linksback, maar daardoor heeft hij er dit seizoen al een aantal keer voor gezorgd dat Vinícius in de een-tegen-een kan komen doordat Mendy een speler met zich meelokt. Het zijn dit soort kleine details die laten zien dat Ancelotti zijn ogen goed de kost geeft en de juiste personen om zich heen heeft verzameld om een topploeg als Madrid nieuw leven in te blazen. Natuurlijk helpt het dat Thibaut Courtois een wereldkeeper is die meer ballen stopt dan de datamodellen voor mogelijk houden. Ancelotti is de eerste om te toe geven dat je ook een beetje geluk moet hebben als coach. Maar niemand die daarom maalt als hij in mei de vijfde grote competitie kan afvinken als kampioenenmaker.