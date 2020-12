Hoe staat onze Belgische coëfficiënt ervoor na een bewogen weekje Europees voetbal?

Club Brugge en Antwerp doen het toch maar weer. Beide clubs houden dit seizoen de Belgische eer hoog en zijn al op de vijfde speeldag zeker van overwintering in de Europa League. Met de 3-0 zege op Zenit en het gelijkspel van Lazio tegen Dortmund kan er op de laatste speeldag zelfs nog meer in zitten. Als de Belgische kampioen weet te winnen van de Romeinen, stoot het zelfs door naar de knock-outfase in de Champions League.

Bij Antwerp is er al vreugde genoeg nadat het voor de eerste keer in bijna 30 jaar naar een volgende Europese ronde mag na een overtuigende 3-1-zege tegen de Bulgaren van Loedogorets. En ook daar kan er nog meer in zitten, want als het op de laatste speeldag gelijkspeelt in en tegen Tottenham wordt het groepswinnaar en ontloopt het in die volgende ronde misschien wel een enorme klepper.

Voor de Belgische coëfficiënt maakt die groepswinst of tweede plek van Antwerp echter niets uit, want teams krijgen geen extra punten als ze doorstoten uit de groepsfase. Dat gebeurt pas vanaf de kwartfinale en dan is dat telkens 1 puntje. Bij Club Brugge ligt dat heel wat anders. Blauw-zwart is al zeker van een extra puntje als ze als derde doorstoten uit de Champions League naar de Europa League, maar kan naast enkele miljoenen meer ook nog eens 4 extra punten krijgen als het de 1/8 finales van de CL bereikt. En dat is wel een wereld van verschil voor de Belgische coëfficiënt, want dat zou betekenen dat we daarvoor 2 extra punten mogen bijrekenen.

Bij KAA Gent verloopt de Europese campagne echter dramatisch. Na vijf speeldagen in de Europa League bengelen de Buffalo's nog steeds op een laatste plaats... zonder punten. Zo blijft de coëfficiënt van KAA Gent dit seizoen steken op 1,5 eenheden na de winst op Rapid Wien in de derde voorronde van de Europa League. En dat is zelfs nog minder dan Charleroi, dat uitgeschakeld werd in de laatste voorronde van de Europa League en zo in totaal 2 punten sprokkelde. Best beschamend voor de Gentenaars, met 6 wedstrijden meer op de teller dit seizoen.

Lees hier meer over de werking van de Europese coëfficiënt.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 9 1.8 - 4 punten voor groep CL- 4 punten voor 2x winst in groep CL- 1 punt voor draw in groep CL KAA Gent 1.5 0.3 - 1.5 punten voor winst in Q3 CL Antwerp 8 1.2 - 8 punten voor 4x winst in groep EL Standard 6.5 0.9 - 4.5 punten voor driemaal winst in voorrondes EL- 2 punten voor winst in groep EL Charleroi 2 0.4 - 1.5 voor winst Q3 voorronde EL- 0.5 voor verlies play-off EL Totaal 27 5.4

België blijft in de race

Door de overwinningen van Antwerp en Club Brugge blijft België met 0.8 punten extra in het zog van Nederland en de achtste plaats. Meer nog, we verkleinden de voorsprong met onze noorderburen zelfs tot 0.5 punten nadat Nederland enkel met PSV (0-1-winst tegen Granada) en AZ (1-1-gelijk tegen Napoli) punten wist te pakken. Maar Nederland lijkt misschien wel niet meer in te halen dit seizoen, want als alles wat meezit gaan de vier overgebleven teams ook allemaal door. PSV en Ajax zijn al zeker van overwintering in de Europa League (Ajax kan zelfs doorstoten naar de 1/8 finales van de CL als het wint van Atalanta) en als AZ en Feyenoord komende donderdag ook winnen, zijn ook zij door naar de 1/16 finales van de EL. In dat geval wordt het wel heel moeilijk voor België om meer punten te pakken dan hen.

Als we naar de plaatsen onder België kijken, zien we dat Oostenrijk ook lichtjes is teruggekomen op de negende plek van de Belgen. Met winst voor RB Leipzig in de CL (1-3 tegen Lokomotiv Moskou) en Wolfsberger in de EL (0-1 tegen CSKA Moskou) en een 3-3-gelijkspel voor LASK tegen Tottenham in de groep van Antwerp, tellen de Oostenrijkers na deze week 1 punt meer en komen ze op 1.075 punten van België. Bij hen is echter nog geen enkele ploeg zeker van een volgende Europese ronde. RB Salzburg kan als derde in zijn CL-groep doorstoten naar de Europa League als Lokomotiv niet wint van Bayern en bij Wolfsberger is een gelijkspel tegen Feyenoord genoeg voor kwalificatie. Voor LASK en Rapid Wien zit het Europese avontuur er al op.

Nog verder in het klassement is het vooral uitkijken naar Oekraïne en Schotland. Oekraïne heeft nog drie deelnemers in Europa en behaalde deze week ook weer 0.8 punten na overwinningen van Sjachtar tegen Real Madrid in de Champions League (2-0) en Zorja Loehansk in de Europa League (1-0 tegen Leicester). En ook de Oost-Europeanen kunnen nog twee teams in Europa hebben na Nieuwjaar. Als Dinamo Kiev minstens gelijkspeelt tegen Ferencvaros gaat het door naar de Europa League, terwijl Sjachtar zelfs nog door kan stoten naar de 1/8 finales van de CL als het minstens gelijkspeelt tegen Inter. Maar opgelet, als het van de Italianen verliest en Real wint van Mönchengladbach, kan het nog Europees uitgeschakeld worden.

Bij Schotland, tot slot, wonnen de Rangers met 3-2 van Standard. Door het 4-2-verlies van Celtic tegen Milan zijn de blauwe mannen uit Glasgow nog de enige Schotten in de volgende Europese ronde.

Huidige ranking:

Land Coëfficiënt Teams 7. Rusland 38.215 4/6 8. Nederland 36.400 4/5 9. België 35.900 4/5 10. Oostenrijk 34.825 4/5 11. Schotland 31.125 2/5 12. Oekraïne 31.100 3/4 13. Turkije 30.100 2/5

Alle ogen op Oekraïne

De nederlaag van Standard is wel een domper voor de toekomst van de Belgische coëfficiënt, want omdat het seizoen 2016/17 komend seizoen wegvalt, zakt België voorlopig naar een twaalfde plek op de virtuele ranking van volgend jaar. Wie staat er nog boven? Nederland, Oostenrijk, Oekraïne en... Schotland. Bij winst had België die achterstand dus een beetje kunnen goedmaken, ook al blijft de achterstand op de Schotten aanzienlijk met 3.350 punten.

Nu wordt het vooral uitkijken naar Oekraïne, want de elfde plek geeft meer dan waarschijnlijk nog rechtstreeks toegang voor de kampioen tot de Champions Leaguegroepsfase. Het is dus te hopen dat Real en Inter volgende week hun CL-wedstrijd winnen en dat Club een mirakel verricht tegen Lazio, zodat België meer kans heeft om de 2.2 punten achterstand goed te maken.

Land Coëfficiënt 8. Oostenrijk 27.450 9. Nederland 27.300 10. Schotland 26.750 11. Oekraïne 25.600 12. België 23.400 13. Servië 23.125 14. Cyprus 22.250

Club Brugge en Antwerp doen het toch maar weer. Beide clubs houden dit seizoen de Belgische eer hoog en zijn al op de vijfde speeldag zeker van overwintering in de Europa League. Met de 3-0 zege op Zenit en het gelijkspel van Lazio tegen Dortmund kan er op de laatste speeldag zelfs nog meer in zitten. Als de Belgische kampioen weet te winnen van de Romeinen, stoot het zelfs door naar de knock-outfase in de Champions League.Bij Antwerp is er al vreugde genoeg nadat het voor de eerste keer in bijna 30 jaar naar een volgende Europese ronde mag na een overtuigende 3-1-zege tegen de Bulgaren van Loedogorets. En ook daar kan er nog meer in zitten, want als het op de laatste speeldag gelijkspeelt in en tegen Tottenham wordt het groepswinnaar en ontloopt het in die volgende ronde misschien wel een enorme klepper. Voor de Belgische coëfficiënt maakt die groepswinst of tweede plek van Antwerp echter niets uit, want teams krijgen geen extra punten als ze doorstoten uit de groepsfase. Dat gebeurt pas vanaf de kwartfinale en dan is dat telkens 1 puntje. Bij Club Brugge ligt dat heel wat anders. Blauw-zwart is al zeker van een extra puntje als ze als derde doorstoten uit de Champions League naar de Europa League, maar kan naast enkele miljoenen meer ook nog eens 4 extra punten krijgen als het de 1/8 finales van de CL bereikt. En dat is wel een wereld van verschil voor de Belgische coëfficiënt, want dat zou betekenen dat we daarvoor 2 extra punten mogen bijrekenen.Bij KAA Gent verloopt de Europese campagne echter dramatisch. Na vijf speeldagen in de Europa League bengelen de Buffalo's nog steeds op een laatste plaats... zonder punten. Zo blijft de coëfficiënt van KAA Gent dit seizoen steken op 1,5 eenheden na de winst op Rapid Wien in de derde voorronde van de Europa League. En dat is zelfs nog minder dan Charleroi, dat uitgeschakeld werd in de laatste voorronde van de Europa League en zo in totaal 2 punten sprokkelde. Best beschamend voor de Gentenaars, met 6 wedstrijden meer op de teller dit seizoen.Door de overwinningen van Antwerp en Club Brugge blijft België met 0.8 punten extra in het zog van Nederland en de achtste plaats. Meer nog, we verkleinden de voorsprong met onze noorderburen zelfs tot 0.5 punten nadat Nederland enkel met PSV (0-1-winst tegen Granada) en AZ (1-1-gelijk tegen Napoli) punten wist te pakken. Maar Nederland lijkt misschien wel niet meer in te halen dit seizoen, want als alles wat meezit gaan de vier overgebleven teams ook allemaal door. PSV en Ajax zijn al zeker van overwintering in de Europa League (Ajax kan zelfs doorstoten naar de 1/8 finales van de CL als het wint van Atalanta) en als AZ en Feyenoord komende donderdag ook winnen, zijn ook zij door naar de 1/16 finales van de EL. In dat geval wordt het wel heel moeilijk voor België om meer punten te pakken dan hen.Als we naar de plaatsen onder België kijken, zien we dat Oostenrijk ook lichtjes is teruggekomen op de negende plek van de Belgen. Met winst voor RB Leipzig in de CL (1-3 tegen Lokomotiv Moskou) en Wolfsberger in de EL (0-1 tegen CSKA Moskou) en een 3-3-gelijkspel voor LASK tegen Tottenham in de groep van Antwerp, tellen de Oostenrijkers na deze week 1 punt meer en komen ze op 1.075 punten van België. Bij hen is echter nog geen enkele ploeg zeker van een volgende Europese ronde. RB Salzburg kan als derde in zijn CL-groep doorstoten naar de Europa League als Lokomotiv niet wint van Bayern en bij Wolfsberger is een gelijkspel tegen Feyenoord genoeg voor kwalificatie. Voor LASK en Rapid Wien zit het Europese avontuur er al op. Nog verder in het klassement is het vooral uitkijken naar Oekraïne en Schotland. Oekraïne heeft nog drie deelnemers in Europa en behaalde deze week ook weer 0.8 punten na overwinningen van Sjachtar tegen Real Madrid in de Champions League (2-0) en Zorja Loehansk in de Europa League (1-0 tegen Leicester). En ook de Oost-Europeanen kunnen nog twee teams in Europa hebben na Nieuwjaar. Als Dinamo Kiev minstens gelijkspeelt tegen Ferencvaros gaat het door naar de Europa League, terwijl Sjachtar zelfs nog door kan stoten naar de 1/8 finales van de CL als het minstens gelijkspeelt tegen Inter. Maar opgelet, als het van de Italianen verliest en Real wint van Mönchengladbach, kan het nog Europees uitgeschakeld worden.Bij Schotland, tot slot, wonnen de Rangers met 3-2 van Standard. Door het 4-2-verlies van Celtic tegen Milan zijn de blauwe mannen uit Glasgow nog de enige Schotten in de volgende Europese ronde.Huidige ranking:De nederlaag van Standard is wel een domper voor de toekomst van de Belgische coëfficiënt, want omdat het seizoen 2016/17 komend seizoen wegvalt, zakt België voorlopig naar een twaalfde plek op de virtuele ranking van volgend jaar. Wie staat er nog boven? Nederland, Oostenrijk, Oekraïne en... Schotland. Bij winst had België die achterstand dus een beetje kunnen goedmaken, ook al blijft de achterstand op de Schotten aanzienlijk met 3.350 punten. Nu wordt het vooral uitkijken naar Oekraïne, want de elfde plek geeft meer dan waarschijnlijk nog rechtstreeks toegang voor de kampioen tot de Champions Leaguegroepsfase. Het is dus te hopen dat Real en Inter volgende week hun CL-wedstrijd winnen en dat Club een mirakel verricht tegen Lazio, zodat België meer kans heeft om de 2.2 punten achterstand goed te maken.