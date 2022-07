Nadat Romelu Lukaku, Divock Origi en Axel Witsel al veranderden van werkgever, zal de transfer van Toby Alderweireld naar Antwerp weldra officieel worden. Ook andere Rode Duivels zoeken nog een nieuwe club. Een stand van zaken.

Na zijn wonderseizoen is Charles De Ketelaere hot. AC Milan en Leeds United brachten al een bod uit op de Brugse wonderboy, maar dat bleek ontoereikend. De Ketelaere zelf zit met zijn hoofd al in Milaan, maar in het hoofd van het Clubbestuur zit een grotere som dan de door de Italianen geboden 20 miljoen euro. Trainen doet De Ketelaere nog steeds bij blauw-zwart, maar voor de oefenmatchen past hij.

Ook Youri Tielemans staat op het punt om zijn club te verlaten voor een nieuwe uitdaging. De middenvelder, die al 3,5 seizoen bij Leicester City voetbalt, geniet de interesse van onder meer Arsenal en Manchester United.

De Gunners willen hun middenveld versterken. Daarvoor lijkt de Londense club al zijn slag thuisgehaald te hebben met het binnenhalen van Fabio Vieira. Ze betaalde 35 miljoen euro aan FC Porto voor de offensieve middenvelder. De 22-jarige Portugees heeft nog niet de ervaring van Youri Tielemans. Onze landgenoot is einde contract bij The Foxes, dus als hij deze zomer niet vertrekt, kan hij op het einde van volgend seizoen gratis andere oorden opzoeken.

Bij Manchester United is Paul Pogba verkast naar Juventus. De leemte die daardoor op het middenveld is ontstaan, zou opgevuld kunnen worden door Tielemans, zeker omdat er maar geen schot in de transfer van Frenkie de Jong lijkt te komen. De Nederlander genoot de voorkeur van Erik ten Hag, maar volgens The Daily Mail is Tielemans een alternatief.

Volgens Sky Sports zou West Ham al twee keer een bod gedaan hebben bij Lille op Amadou Onana. De middenvelder, die pas nog werd opgeroepen voor de Nations Leaguematchen van de Rode Duivels, heeft indruk gemaakt in de Ligue 1. Op twintigjarige leeftijd was hij afgelopen seizoen goed voor 31 wedstrijden in de Franse competitie en 8 matchen in de Champions League. Lille zou bereid zijn om tot een akkoord te komen met de Hammers, als er 40 miljoen euro op tafel ligt. Het laatste voorstel van West Ham draaide echter rond de 30 miljoen euro. De Londense club heeft de onderhandelingen dan ook voorlopig gestaakt.

Einde contract

Terwijl de mercato op volle toeren draait, zitten bepaalde Rode Duivels nog zonder club. Napoli stelde aan Dries Mertens een contractverlenging voor van twee jaar met een loon van 2,5 miljoen per jaar. Maar de Belgische international ging daar niet op in. Even leek er interesse van Olympique Marseille voor hem, maar die werd in Zuid-Frankrijk al snel ontkend.

Op enkele maanden van het WK zoeken ook Adnan Januzaj en Jason Denayer nog naar een bestemming. Er zijn veel geruchten, maar er is geen enkele concreet voorstel voor hen.

Door Christophe-Olivier Ninos

