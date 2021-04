Zaterdag staat El Clásico op het programma. Het is eentje die nog eens titelbepalend kan zijn, gezien de uitstekende vorm van beide teams en het puntenverlies van Atlético Madrid. Zeven weetjes over een van de grootste wedstrijden in het voetbal.

Ontevreden Catalanen

Naar goede (of slechte) gewoonte hitsen de Spaanse kranten de gemoederen vlak voor een Clasico op. Matéu Lahoz, de meest gereputeerde scheidsrechter uit Spanje, zou de clash zaterdag leiden, maar vrijdag meldde Mundo Deportivo dat de Catalanen niet tevreden zijn met zijn aanstelling.

Lahoz keurde in 2014 een geldig doelpunt van Lionel Messi af in de titelwedstrijd tegen Atlético Madrid wegens buitenspel. Volgens het Spaanse dagblad zou hij ook bij te veel duels laten doorspelen zonder een fout te fluiten, wat het spel van Real meer ten goede komt dan dat van Barcelona. In de vijf klassiekers die hij floot, wonnen de Madrilenen dan ook drie keer en boekten de Blaugrana slechts één zege.

Opmerkelijk: Lahoz werd vrijdagmiddag nog vervangen door Jesús Gil Manzano. Of het door de kritiek kwam is niet zeker. Officieel zou Lahoz een spierblessure hebben.

45

De recordhouder met het meeste aantal Clasicos op zijn palmares is Sergio Ramos. De kapitein van Real Madrid speelde sinds 2005 al 45 keer tegen Barcelona. Maar vanaf zaterdag zal hij niet langer alleen recordhouder zijn. Lionel Messi, de kapitein aan de overkant, zal namelijk ook voor de 45ste keer tegen Real Madrid spelen. Gezien Ramos geblesseerd is, kan hij Messi dus niet voorblijven.

Xavi Hernández, Manolo Sanchís en Paco Gento staan met 42 optredens gezamenlijk op nummer twee, terwijl Sergio Busquets met 39 duels op een derde plek staat. Hij maakt daar dit weekend wellicht 40 van.

Ervaren coaches

De hoofdtrainers van beide clubs hebben erg veel ervaring in deze wedstrijd, als coach en speler. Ronald Koeman speelde als libero 14 keer tegen de Madrilenen. In augustus vorig jaar verliet hij het Nederlandse nationale elftal om hoofdcoach van de club van zijn dromen te worden. Zaterdag zal het zijn tweede wedstrijd als Barça-trainer zijn tegen 'De Koninklijke'. Zijn eerste confrontatie draaide uit op een 1-3-verliespartij.

Met elf Clasicos heeft Zinédine Zidane iets minder speelervaring dan Ronald Koeman, maar als trainer staat hij zaterdag ook al voor de elfde keer tegenover de aartsrivaal. De Fransman staat ervoor bekend om zijn ploeg goed te laten presteren in topwedstrijden. In de tien vorige duels tegen Barcelona won zijn ploeg 5 keer en verloor het amper tweemaal.

Zinédine Zidane en Ronald Koeman zien elkaar zaterdag voor de tweede keer langs de lijn. © GETTY

Messi zit op droog zaad

Lionel Messi wordt niet enkel de recordhouder met het meeste aantal optredens in dit duel, maar is ook de topschutter aller tijdens in wedstrijden tussen beide team. Hij scoorde de afgelopen 44 wedstrijden maar liefst 26 keer en gaf 14 assists. Opvallend is wel dat de Argentijn al sinds 6 mei 2018 niet meer wist te scoren tegen Real Madrid. Sindsdien speelde hij 7 wedstrijden tegen Los Blancos.

In de voorbij zes confrontaties heeft hij zelfs geen assist kunnen geven. Sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Turijn in 2018, lijkt El Clasico ook Messi te hebben verloren. Zaterdag is het duel belangrijk in de spannende titelstrijd, het ideale moment dus om een einde te maken aan die slechte reeks.

Gelijke strijd

FC Barcelona en Real Madrid speelden al 245 wedstrijden tegen elkaar. Daarin wonnen de hoofdstedelingen al 97 keer en kwamen de Catalanen in 96 wedstrijden als winnaar uit het duel. Op 24 oktober verdiende Real die 97ste overwinning, waardoor het even de stoefrechten had. Zaterdag krijgt Barça opnieuw de kans om dit gelijk te trekken.

Real Madrid won de laatste Clásico en staat zo voor in het aantal overwinningen © GETTY

Geweldige vorm

Het zag er lang naar uit dat Atlético Madrid eindelijk nog eens La Liga kon winnen, maar door dure punten te verliezen konden 'de grote twee' dichterbij sluipen. Niet enkel de mindere vorm van Atléti is daarvoor verantwoordelijk, maar Barcelona en Real Madrid zijn beide ook in geweldige doen.

Real Madrid verloor in de competitie niet meer sinds 30 januari tegen Levante en liet enkel punten liggen tegen Sociedad en de rood-witte stadsgenoten. Daarmee pakte het 25 punten uit de laatste 9 wedstrijden. FC Barcelona verloor in de competitie al niet meer sinds 5 december tegen Cádiz.

Geen Hazard

Eden Hazards transfer naar Real Madrid is tot dusver nog geen succes geweest. Onze landgenoot was vaker geblesseerd dan dat hij matchfit was en is kon dus nog niet belangrijk zijn voor zijn nieuwe ploeg, die ook zonder hem een landstitel won.

De dribbelkont heeft de voorbije twee seizoenen ook nog niet in dé wedstrijd van het jaar kunnen spelen. Nu keert Hazard echter terug van een blessure. Volgens de Spaanse krant Marca is Zidane hoopvol dat hij zijn goudhaantje in de wedstrijdselectie kan opnemen, maar die beslissing zal pas op het laatste moment gemaakt worden. Zo niet, dan zou hij wel tijdig fit geraken voor de terugwedstrijd tegen Liverpool in de Champions League, weet de krant. Laat ons hopen.

