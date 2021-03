Deze week beginnen de Rode Duivels aan hun kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022. Woensdag nemen ze het op tegen Wales. Terugblik op het heldenverhaal van de man die ons in 2016 uitschakelde op het EK: de nu 31-jarige Hal Robson-Kanu.

We schrijven 1 juli 2016. België speelt tegen Wales in de kwartfinales van het EK. De Rode Duivels zijn door de groepsfase geraakt ondanks een nederlaag in hun eerste wedstrijd tegen de Squadra Azzurra en hebben vervolgens in de 1/8 finales Hongarije van de mat geveegd in een regie van een grootse Eden Hazard.

We schrijven 1 juli 2016. België speelt tegen Wales in de kwartfinales van het EK. De Rode Duivels zijn door de groepsfase geraakt ondanks een nederlaag in hun eerste wedstrijd tegen de Squadra Azzurra en hebben vervolgens in de 1/8 finales Hongarije van de mat geveegd in een regie van een grootse Eden Hazard. Ze hebben nu een afspraak met de geschiedenis, eindelijk willen ze het enorme potentieel van de gouden generatie te gelde maken. Maar hoewel ze huizenhoog favoriet zijn, gaan de mannen van bondscoach Marc Wilmots de mist in. Een anonieme speler drukt die avond in Rijsel zijn stempel op de Geschiedenis. Thomas Meunier en Marouane Fellaini hebben waarschijnlijk nog altijd nachtmerries wanneer ze terugdenken aan die vervloekte balcontrole waarmee de Belgische verdediging het bos in werd gestuurd. Hal Robson-Kanu maakte het op één na mooiste doelpunt in de EK-historie (na de volley van Marco van Basten in de finale van 1988) en kwalificeerde zo het team van Gareth Bale voor een onverwachte en prestigieuze halve finale. Dat legendarische doelpunt vormde nochtans geen springplank voor de aanvaller, want vijf jaar later is hij opnieuw in de anonimiteit beland. Een overzicht van het parcours van HRK. Al op jonge leeftijd - hij is amper vijftien - geraakt Hal Robson-Kanu zwaar geblesseerd aan de knie. Hij heeft dan net, wegens zijn kleine gestalte, de academie van Arsenal verlaten voor die van Reading. Een misdadige tackle breekt zijn linkerbeen in tweeën. Na veel doktersbezoeken en twee operaties is zijn behandelende arts sceptisch over het vervolg van zijn carrière. De ontstekingsremmers doen hem enorm afzien en na maanden revalidatie is er weinig om optimistisch over te zijn. De Welshman wil een andere geneeswijze en gaat naarstig op zoek naar een mirakeloplossing waardoor hij weer op het voetbalveld zou kunnen staan. De jongeman met Nigeriaanse roots verdiept zich in de natuurgeneeskunde. Zijn pa herinnert zich dat zijn eigen vader, die in zijn geboorteland herborist is, hem ooit kurkuma deed ontdekken. Vader en zoon doen vervolgens een diepgaand onderzoek naar de uit Zuidoost-Azië afkomstige geelwortel, maar op dat moment kunnen ze nog niet vermoeden dat die natuurlijke plant Hals droom zou herstellen om profvoetballer te worden en hem zelfs de kans zou geven om zakenman te worden. De aanvaller heeft nog altijd veel last van zijn knie, maar hij houdt vol. Elke dag na de training gaat hij naar zijn vader om nieuwe drankjes op basis van kurkuma uit te testen, die zijn verwenste knie moeten genezen. Na veel pogingen realiseert de speler van West Bromwich Albion zich op een zekere dag onder de douche dat hij sinds het ontwaken geen enkele pijn meer heeft gevoeld. Om geen overhaaste conclusies te trekken en zeker te zijn van zijn zaak besluit hij om enkele dagen niet meer te drinken van de mengeling die hij samen met zijn vader heeft bedacht, namelijk kurkuma met gember en ananas. Het resultaat? De pijn komt terug. De Welshman begint dus op regelmatige basis die mix te drinken en uiteindelijk laat zijn knie hem met rust. Zijn toekomst ziet er plots veel beter uit. HRM denkt op dat moment aan vijf ploegmakkers uit zijn jeugd die wegens verschillende blessures al heel jong zijn moeten stoppen en nooit hun droom hebben kunnen waarmaken om de kleuren van een professionele voetbalclub te verdedigen. Hij komt zo op het idee om die miraculeuze plant te gaan commercialiseren en richt in 2016, samen met zijn vader The Turmeric Company op. Op hun website verkopen ze kurkuma als 'een krachtig polyphenol met ontstekingsremmende eigenschappen en de capaciteit om het aantal antioxidanten dat ons lichaam produceert te verhogen'. De magie werkt opnieuw en onder zijn klanten zijn er grote namen, zoals zijn huidige club maar ook de Engelse rugbybond en enkele Premier Leagueclubs, zoals Liverpool. Het grootste deel van zijn carrière speelt Robson-Kanu bij Reading, met uitleenbeurten aan Southend United en Swindon Town. Met de Royals speelt hij vooral in The Championship, ondanks een korte promotie naar de Premier League (2012/13). Dankzij het EK versiert hij een transfer naar West Bromwich Albion, maar het zomerse sprookje in Frankrijk krijgt over het Kanaal geen vervolg. Robson-Kanu scoort slechts 25 keer in zes jaar, te weinig voor een spits. Hij mist ook een aantal wedstrijden met blessures, maar niet heel ernstig in vergelijking met zijn verleden. Bij de nationale ploeg telt de nu 31-jarige speler slechts vijf goals (waaronder dus wel een erg opgemerkte). Na een onderbreking van bijna twee jaar overtuigde Ryan Giggs hem om opnieuw voor Wales uit te komen en de Dragons te helpen om zich te plaatsen voor het tweede WK in hun geschiedenis. Hun eerste obstakel? België, op 24 maart in ons land. Een stevige klus voor de ploeg van Aaron Ramsey, maar druïde Robson-Kanu is klaar om een geheim recept tevoorschijn te toveren om de Belgische verdediging nog eens op de rooster te leggen en dus nog een beetje meer een legende te worden in zijn land. Voor het geluk van de atypische aanvaller en zijn landgenoten zou dat een enorme opsteker zijn, voor de Rode Duivels een koude douche. Door Mariano Spitzer