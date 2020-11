De verjongingskuur bij de Mannschaft verloopt moeizamer dan verwacht richting het EK. In de Nations League kan rechtstreeks tegenstander Spanje het vanavond uit de Final Four houden.

Afgelopen zaterdag, amper enkele uren voor de aftrap van Duitsland tegen Oekraïne op de vijfde speeldag in de Nations League, stond het duel op de helling. Want maar liefst vier internationals en de teammanager van de bezoekers hadden vrijdag positief getest op corona. Een nieuwe snelle testfase op zaterdagmorgen gaf groen licht, volgens de specifieke regels die gelden in Leipzig. Meer schrik bestaat er in de Duitse media voor de verplaatsing naar Sevilla voor het duel tegen Spanje, want de regio van Andalusië vertoont één van de hoogste infectiegraden in Europa. Meerdere artsen, zelfs die van de Duitse voetbalbond DFB, vonden het onverantwoord. Ze vrezen besmettingen bij terugkeer en een verdere verspreiding vervolgens door het vermengen van bubbels bij de clubs.Maar de wil van de Europese voetbalbond UEFA, onder het motto 'ogen dicht en doorgaan', is wet. Daarom werden er extreme veiligheidsvoorschriften gehanteerd voor de Mannschaft.Joachim Löw (60) benadrukte de afgelopen dagen meermaals hoeveel plezier hij aan zijn job beleeft. De bondscoach, wiens overeenkomst nog loopt tot 2022, verwees daarvoor naar de 'grote energie' van de jonge profs Florian Neuhaus (23), Robin Koch (24) en Luca Waldschmidt (24) die hij bij de selectie haalde. Goed bekeken, want zijn doorgevoerde verjongingskuur bij de Mannschaft verloopt moeizamer dan verwacht. Vandaar dat de discussie in Duitsland werd gevoerd of het wel een goed idee was geweest om in maart 2019 de routiniers en voormalige wereldkampioenen Thomas Müller (31), Jérôme Boateng (32) en Mats Hummels (32) af te voeren.Zulke opmerkingen maken Löw woedend. Het kwetst zijn ego dat anderen hem raad proberen te geven. In de Nations League staat hij nochtans na vijf speeldagen met negen punten op kop, voor Spanje (acht punten).Volgend jaar, met een sterk verjongd elftal, wil Löw Europees kampioen worden. Hij liet al uitschijnen dat het experimenteren stilaan voorbij is. In veertien jaar tijd debuteerden ondertussen al 112 spelers, vorige week tegen Tsjechië nog Ridle Baku (22, VfL Wolfsburg) en Philipp Max (27, PSV).Alleen is het probleem dat bepaalde spelers zich niet ontwikkelen zoals Löw had vooropgesteld. Daarbij wordt dan vooral verwezen naar de evolutie van centrale verdediger Antonio Rüdiger (Chelsea) en middenvelder Julian Brandt (Borussia Dortmund), die bij hun werkgevers niet over een basisplaats beschikken. Naast doelman Manuel Neuer (34) rekent de Duitse bondscoach op Toni Kroos (30) en Ilkay Gündogan (30) om de spelers van de toekomstige hiërarchie bij te staan: Leon Goretzka (25), Serge Gnabry (25), Timo Werner (24) en Leroy Sané (24) en de momenteel geblesseerde Joshua Kimmich (25).Ex-aanvaller Oliver Bierhoff, tegenwoordig directeur van de Duitse voetbalbond voor de nationale ploeg, denkt ook niet dat de terugkeer van enkele oudgedienden 'het proces' (dixit Löw) en de ombouw van het team zou bevorderen. Hij steunt zijn bondscoach. 'Als er geen resultaten zijn, wordt natuurlijk alles in vraag gesteld', oppert hij in de Frankurter Allgemeine Zeitung. 'Ik zie echter positieve signalen. We werden in de EK-kwalificatiepoule eerste voor Nederland, in vijftien partijen verloren we eenmaal, speelden wij vijfmaal gelijk en boekten we negen zeges. En dat in een fase waarin een nieuwe ploeg wordt gevormd. Dat blijven argumenten in het voordeel van de coach.''Het komt erop aan om de stemming in het positieve te doen draaien, want er bestaat toch een toenemende druk. De weg die onze bondscoach insloeg, moet leiden tot succes op het EK. Ik volg die volledig. Onze slogan is vanaf nu: de blik optimistisch naar voor richten. Met andere woorden: auf Wiedersehen aan de nostalgici.'