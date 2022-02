Na zijn recordtransfer naar Manchester City lijkt Jack Grealish wat van het voorplan te zijn getreden. Wat is er aan de hand?

'Grealish is goed bezig. Hij hielp ons mee aan de top van het klassement te geraken en speelt al het hele seizoen op een hoog niveau. Maar niet iedereen is vanaf het eerste moment even beslissend', klonk het vorige week nog bij Pep Guardiola toen hem voor de zoveelste keer naar de vorm van zijn Engelse aanwinst werd gevraagd. Daarvoor klonk het ook al dat 'Grealish perfect begonnen is' en 'steeds bij de beste spelers op het veld hoort'. Dat de vragen komen, is geen verrassing. Deze zomer werd Jack Grealish namelijk nog binnengehaald voor 117,5 miljoen euro, waarmee de international de duurste transfer ooit werd in de Premier League. Bij Aston Villa was de aanvaller nog een van de sensaties van de competitie, maar sinds zijn overgang naar de Skyblues loopt het niet zo vlot. De recordaanwinst begon nochtans goed bij zijn nieuwe werkgever. In de eerste zeven wedstrijden stond hij telkens in de basis en hield hij andere toppers als Raheem Sterling en Riyad Mahrez op de bank. Op de tweede speeldag scoorde hij ook tegen Norwich in de 5-0-zege en een week later volgde al de eerste assist tegen Arsenal. Maar toen begon de machine te stokken. Grealish verloor zijn basisplek, verdween naar de achtergrond en kwam pas een maand later terug tot scoren in de Champions League tegen RB Leipzig. De malaise bleef duren. Na die CL-wedstrijd was het wachten tot midden december vooraleer Grealish nog eens kon vieren, opnieuw een monsterzege (7-0 tegen Leeds). Hij stond toen maar liefst 15 matchen droog. En sindsdien is het weer armoe troef, met geen goal in de laatste zeven wedstrijden. Bij drie van die matchen, kwam hij zelfs niet van de bank.Uiteindelijk kwam Grealish dit seizoen nog maar aan 3 goals en evenveel assists in 25 wedstrijden. Op zich niet meteen onverwacht, want vorig jaar kwam hij 'maar' aan 7 goals en 12 assists en dit jaar achtervolgt een vervelende voetblessure hem de hele tijd, waardoor hij ook deze maand weer voornamelijk langs de kant zal staan. Maar de Britse pers vindt dat geen goeie excuses. Zij verwachten namelijk veel betere cijfers van Grealish met de gedachte: als hij dat al kon bij Aston Villa, dan moet het nu nog beter gaan bij City. En dat zorgt voor een erg grote druk op de schouders van Grealish, zoals hij zelf aangaf in een interview met Sky Sports. 'Dat prijskaartje om mijn nek zorgt ervoor dat er vragen komen als ik even wat minder productief ben', vertelde hij aan Sky Sports. 'Is hij het geld wel waard? Waar zijn de goals en assists? Dat begrijp ik. Ik moet die druk als een voorrecht zien. Het is bijzonder dat een club zo'n bedrag aan mij wilde uitgeven. Hopelijk kan ik het terugbetalen met goals en prijzen.'De 14-voudig Engels international had zelf ook veel meer verwacht van zijn overstap naar Manchester, zo vertelde hij aan de Daily Telegraph. 'Het is veel moeilijker dan ik zelf had verwacht om me aan te passen aan een nieuwe manager en ploeggenoten. Ik dacht dat ik veel meer de bal zou hebben, maar zo werkt het helemaal niet. Ik raak hier veel minder de bal dan bij Aston Villa.'Wat ook niet meteen hielp voor de integratie van Grealish, is de overdreven aandacht die de Man. City-aanvaller krijgt van de Britse tabloids. Ze volgen hem op de voet, aangezien hij een van de populairste voetballers van Engeland is. Maar daardoor komen ook de extrasportieve uitspattingen van Grealish naar boven. Zo werd hij namelijk een keer stomdronken gefilmd terwijl hij geweigerd werd om een club binnen te gaan. En de volgende keer regende het dan weer kritiek op zijn nieuwe kapsel. En zo is het altijd wel iets.Moeten we ons blindstaren op de mindere cijfers of ligt het probleem misschien niet bij Grealish zelf? Je kan namelijk ook zeggen dat Pep Guardiola hem wel heel snel voor de leeuwen heeft geworpen, terwijl het maanden kan duren eer een speler gewend is aan het spel van de Spaanse coach. Of ligt het gewoon aan de ploeg? Datawebsite WhoScored berekende namelijk dat enkel Kevin De Bruyne dit seizoen gemiddeld al meer 'key passes' gaf in de Premier League. Worden zijn voorzetten en laatste passes dan gewoon niet afgewerkt? Kevin De Bruyne had dat probleem aan het begin van het seizoen namelijk ook. Misschien kan het probleem-Grealish opgelost worden door eindelijk een opvolger voor Sergio Agüero binnen te halen. Een spits die doelpunten maakt en de haarfijne passes van KDB en Grealish gewoon afwerkt.