Na zijn transfer is voor Charles De Ketelaere het moment aangebroken om Italië echt te veroveren. Al zal het avontuur zaterdag wel beginnen vanop de bank. Dan kan hij zich wel in een opvallend rijtje scharen.

Charles De Ketelaere ontdekt beetje bij beetje de stad, de club en zijn supporters. De grote transfer van de zomer trainde gisteren al een eerste keer op het heilige gras van San Siro en mocht daarna handtekeningen uitdelen aan de fans buten het stadion. CDK is populair in de modehoofdstad en doet er ondertussen ook alles aan om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Voetbal is belangrijker, maar Italiaans kunnen misschien nog wel meer. Alles gebeurt namelijk in het Italiaans binnen de club: de trainingen, de persconferenties, de gesprekken tijdens het eten, ... En dus kan De Ketelaere maar best zo snel mogelijk lessen volgen, wat hij nu ook doet samen met zijn vriendin.Op voetbalvlak liet de jonge Belg zich al meteen gelden in de laatste oefenpartij tegen een derdeklasser. In 45 minuten scoorde hij zowaar een hattrick, wat de verwachtingen nog hoger maakte. Zondag, in de seizoensopener tegen Udinese, zullen we de jonge Rode Duivel echter nog niet aan de aftrap zien. Dat vindt coach Stefano Pioli nog net te vroeg. Wel wordt verwacht dat hij in de tweede helft zijn officieel debuut zal maken voor de Italiaanse kampioen. En dan zullen alle ogen op de Rode Duivel gericht zijn. De druk zal er zeker zijn, want de toptransfers uit het verleden scoorden allemaal in hun debuut. Denk maar aan Kaká, de man met wie De Ketelaere continu vergeleken wordt in de Laars. De Braziliaan mocht tegen Ancona meteen juichen. Maar ook Andrij Sjevstjenko, George Weah, Ruud Gullit en Marco van Basten brachten de Milanfans meteen in extase. Het is een rijtje waar CDK zich maar al te graag bij wil voegen. De enige echt grote naam die daar niet in slaagde: Zlatan Ibrahimovic. De Zweed ging samen met Milan ten onder tegen Cesena met 2-0, en miste zelfs een strafschop.Maar er is ook nog een andere traditie, die van de geslaagde toptransfers van de laatste seizoenen. Zo goed als alle spelers waarvoor Milan de voorbije jaren serieus de portefeuille opentrok, maakten het ook waar voor de Rossoneri. In 2019 waren dat Franck Kessié (32 miljoen, nu naar Barcelona), Rafael Leão (30 miljoen, nu de grote ster) en Théo Hernandez (21 miljoen, nu een van de sterkhouders). Maar denk ook aan Sandro Tonali (10 miljoen in 2020) en vorig seizoen nog Fikayo Tomori (bijna 30 miljoen) en Mike Maignan (15 miljoen, in doel de opvolger van Gianluigi Donnarumma). Het laatste jaar dat de toptransfer mislukte was in 2018, toen eigenlijk alle transfers faalden met bijvoorbeeld Lucas Paquetá en Krzysztof Piatek. Geen enkele van de spelers die toen werden aangetrokken, zit momenteel nog bij de club. Charles De Ketelaere weet dus wat hem te doen staat.