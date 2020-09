Kevin De Bruyne kan Virgil van Dijk opvolgen als UEFA-Speler van het Jaar. Daarvoor moet hij wel afrekenen met het Bayernduo Neuer-Lewandowski.

Zou het dan toch kunnen? Kevin De Bruyne die door een jury, samengesteld uit de tachtig coaches van alle teams die deelnamen aan de groepsfase van het kampioenenbal in het seizoen 2019/20 en 55 journalisten zorgvuldig geselecteerd door de ESM ( European Sports Media) groep - waaronder ook Sport/Voetbalmagazine - wordt verkozen tot UEFA's Men Player of the Year? De eerste stap richting deze eretitel werd alvast gezet, want de draaischijf van Manchester City maakt kans om in de voetsporen te treden van de Nederlandse centrale verdediger Virgil van Dijk (Liverpool). De Bruyne behoort tot de shortlist van genomineerden. De concurrentie is niet minnetjes, met Champions Leaguewinnaars Manuel Neuer en vooral Robert Lewandowski. Morgen/donderdag 1 oktober, wanneer in het Zwitserse Nyon op de hoofdzetel van de Europese voetbalbond achter gesloten deuren wordt geloot voor de groepsfase van de Champions League, weten we meer. Dat De Bruyne op de shortlist staat, is een primeur voor een Belg. Het is ook nooit eerder gebeurd sinds de invoering van het referendum in 2011 dat Lionel Messi en/of Cristiano Ronaldo niet bij de eerste drie eindigen. Ter opfrissing van het geheugen: de Argentijn haalde het twee keer (2011, 2015), de Portugees werd maar liefst drie keer (2014, 2016 & 2017) uitgeroepen tot overwinnaar. Torenhoog favoriet is Robert Lewandowski. De 32-jarige Poolse scoremachine won met Bayern München naast de Champions League ook de Duitse titel en beker vorig seizoen. Lewandowski was daarbij goed voor 55 doelpunten in 47 officiële duels bij de Beierse grootmacht, waar ploeggenoot Neuer (34) net als die andere routinier Thomas Müller (31) dankzij het vertrouwen van succescoach Hansi Flick opnieuw uitgroeide tot een absolute sterkhouder. De Bruyne kan ook terugblikken op een topseizoen onder manager Pep Guardiola. De Rode Duivel pakte wel uit met verbluffend statistisch cijfermateriaal: 13 goals en 20 assists (een record in de Premier League) in 35 duels. Een troostprijs voor KDB zou kunnen zijn dat hij uitgeroepen wordt tot beste middenvelder van de Champions League. Ook daar stoot hij op een Bayern Münchenduo met Thiago (nu Liverpool) en Müller. Bij de doelmannen moet Neuer opboksen tegen Keylor Navas (PSG) en Jan Oblak (Atlético Madrid), de verdediger wordt gekozen uit David Alaba- Alphonso Davies- Joshua Kimmich (Bayern) en de beste spits komt uit het trio Lewandowski- Kylian Mbappé of Neymar (beiden PSG). Voor de beste speler uit de Europa Leaguecompetitie moet Romelu Lukaku (Inter) het als shortlistgenomineerde opnemen tegen Ever Banega (FC Sevilla, nu Al-Shabab FC) en Bruno Fernandes (Manchester United). Eden Hazard (Chelsea) won die trofee al eens na het seizoen 2018/19. De beste coach van het jaar wordt alleszins een Duitser, want Hansi Flick (Bayern), Jürgen Klopp (Liverpool) en Julian Nagelsmann (RB Leipzig) kunnen alle drie voor het eerst deze prijs in ontvangst nemen. Bij de vrouwen werd een jury samengesteld door de trainers van de acht clubs die de CL-eindronde speelden, samen met de twaalf coaches van de twaalf hoogst gerangschikte teams op de laatste UEFA-ranking. Ze mochten niet stemmen op hun eigen speelsters. Ook twintig journalisten uit de ESM-groep mochten hun stem uitbrengen. Vorig jaar haalde de Engelse Lucy Bronze (Ol. Lyon) het van ploeggenoten Ada Hegerberg (winnares in 2016) en Amandine Henry. In 2018 kaapte de Deense Pernille Harder (VfL Wolfsburg, nu Chelsea) de trofee weg. Beiden werden opnieuw genomineerd en mogen zware tegenstand verwachten van de Franse verdedigster Wendie Renard (Ol. Lyon).