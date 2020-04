De 28-jarige Braziliaanse sterspeler van PSG vertoeft met enkele boezemvrienden in zijn luxevilla in Mangaratiba, op twee uur van Rio de Janeiro.

Op 17 maart besloot Frankrijk tot een lockdown. Neymar wachtte niet op die beslissing. Enkele dagen ervoor was hij al weg uit Parijs, om terug te keren naar Brazilië. Het leverde kritiek op van zijn landgenoot Thiago Silva, ook al vertrok die later zelf naar zijn vaderland, net als Edinson Cavani richting Uruguay. De 35-jarige aanvoerder van PSG vond het niet kunnen dat Neymar halsoverkop Frankrijk had verlaten om de quarantaine onder betere omstandigheden mee te maken. Even snel volgden foto's - die werden verspreid via de sociale media - in de Braziliaanse pers, waarbij duidelijk werd dat de PSG-aanvaller in zijn luxevilla aan de kust op een geheel aparte wijze de quarantaine interpreteerde. Op de beelden zie je de excentrieke international in het gezelschap van zijn beste vrienden, waarbij een partijtje volleybal wordt afgewerkt. Van social distancing en hygiënevoorschriften lijkt niet veel sprake. Zijn communicatieraadgever reageerde snel. De regels van de zelfisolering zouden wel nageleefd worden. 'Geen enkel bezoek wordt ontvangen', zo klonk het officieel. Maar ook: 'De foto toont Neymar aan de zijde van andere personen in quarantaine, met wie hij samenleeft en gezamenlijk van Parijs naar Brazilië reisde.' Enkel David Lucca, het zoontje van Neymar, zou naar het vakantiehuis zijn gekomen om er de lockdown door te brengen. Gezien zijn reputatie als feestvierder is het de vraag in welke staat de balgoochelaar zal terugkeren naar Frankrijk, mocht de Ligue 1 hervatten. Want deze uitstap naar Brazilië heeft veel weg van een leuke vakantie. Al wordt dat (alweer) gecounterd door zijn directe omgeving: 'Neymar doet dagelijks zijn oefeningen met zijn coach Ricardo Rosa om zijn conditie te behouden en blessures te voorkomen.' Quentin Mahoudeau