Trainer Erik ten Hag snapt niet dat Cristiano Ronaldo en enkele andere spelers zondag de oefenwedstrijd van Manchester United tegen Rayo Vallecano niet hebben afgekeken. 'Dat is onacceptabel. Voor iedereen. Dan vertel ik ze, dat het onacceptabel is. Dat we een team zijn, een selectie. En dat je tot het einde dient te blijven', zegt hij voor de camera van Viaplay.

Ronaldo maakte zondag zijn eerste speelminuten onder Ten Hag. Hij werd bij de rust gewisseld en besloot tijdens de tweede helft van het oefenduel naar huis te gaan. Volgens Ten Hag was de Portugees niet de enige speler die Old Trafford voortijdig verliet. Ronaldo sloeg in de voorbereiding ook al een reis van Manchester United naar Azië en Australië over. "Maar dat kwam door persoonlijke omstandigheden in de privésfeer", zei Ten Hag.

De 37-jarige Ronaldo zou volgens veel Engelse media een vertrek bij Manchester United willen forceren. Maar Ten Hag wil hem liever niet kwijt. Bovendien zijn er maar weinig clubs die de Portugese vedette kunnen betalen.

Manchester United begint zondag met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion aan het nieuwe seizoen in de Premier League.

Ronaldo maakte zondag zijn eerste speelminuten onder Ten Hag. Hij werd bij de rust gewisseld en besloot tijdens de tweede helft van het oefenduel naar huis te gaan. Volgens Ten Hag was de Portugees niet de enige speler die Old Trafford voortijdig verliet. Ronaldo sloeg in de voorbereiding ook al een reis van Manchester United naar Azië en Australië over. "Maar dat kwam door persoonlijke omstandigheden in de privésfeer", zei Ten Hag. De 37-jarige Ronaldo zou volgens veel Engelse media een vertrek bij Manchester United willen forceren. Maar Ten Hag wil hem liever niet kwijt. Bovendien zijn er maar weinig clubs die de Portugese vedette kunnen betalen. Manchester United begint zondag met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion aan het nieuwe seizoen in de Premier League.