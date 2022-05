In de Eredivisie zijn nu ook de laatste play-offwedstrijden gespeeld. Steve Van Herpe, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, blikt terug.

De kampioen: Ajax

Drie keer kampioen in de laatste vier jaar: Erik ten Hag maakte van Ajax weer de meest dominante club van Nederland. Uiteindelijk was de kloof met PSV dit seizoen maar twee punten, maar een blik op het doelsaldo van Ajax zegt veel: 98-19. Een duidelijk verschil met de Eindhovenaren: 86-42. De uitblinkers van Ajax zijn dan ook vooral achterin en voorin te zetten: Jurriën Timber, Noussair Mazraoui, Dusan Tadic, Sébastien Haller, Antony, Brian Brobbey...

De tegenvaller: Ajax

Hoe je het ook draait of keert, de affaire rond de ontslagen Marc Overmars blijft een schaduw werpen over het seizoen van de Amsterdammers. Ook nu nog blijft de zaak de gemoederen beroeren, want volgens het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) werkt Ajax niet goed mee aan het onderzoek naar de grensoverschrijdende praktijken van Overmars. Die ging zelf niet in op een uitnodiging van het ISR en Ajax is ook bijzonder karig met het doorspelen van informatie. De indruk ontstaat zo dat de club zijn voormalige sportieve baas in bescherming neemt. Foute boel.

© GETTY

De verrassing: Go Ahead Eagles

Bijna wekelijks was het feest in de charmante Adelaarshorst. Het hoogtepunt van het seizoen was de 2-1-thuiswinst tegen Ajax. Met goals van de Spaanse winger en clubtopschutter Iñigo Córdoba en de Belgische middenvelder Philippe Rommens. De club leek lang in de running voor play-offvoetbal maar verloor zijn laatste vijf competitiewedstrijden, waardoor de vlucht van de Eagles toch met een crash eindigde. Trainer Kees van Wonderen, die naar Heerenveen gaat, lijkt alleszins een toptrainer in wording.

De topschutter: Sébastien Haller

In de laatste fase van de competitie stokte de machine ietwat - met nog maar 1 goal in april en mei - maar Sébastien Haller kroonde zich met 21 doelpunten toch tot topschutter van de Eredivisie. Daarbovenop deelde hij ook nog eens 7 assists uit. De Franse 27-jarige spits, die niet kon doorbreken bij West Ham, acteerde na de winterstop wel wat bleker en wordt af en toe laksheid verweten.

Luis Sinisterra was dé revelatie bij Feyenoord dit seizoen. © GETTY

De revelatie: Luis Sinisterra

Het seizoen 2020/21 zag de linksbuiten nog voor een deel in rook opgaan met een gescheurde kruisband, maar dit seizoen kwam hij helemaal boven water. Feyenoord kocht de nu 22-jarige Colombiaan al in de zomer van 2019 en liet hem rustig rijpen. Met 23 goals en 14 assists - alle competities inbegrepen - was Sinisterra één van de absolute uitblinkers in de Eredivisie. Feyenoord zet alle zeilen bij om hem nog één jaar te houden.

