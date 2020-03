De Nederlandse voetbalbond KNVB houdt rekening met drie scenario's en zal snel beslissen.

Vandaag/dinsdag wordt er bij onze noorderburen overleg georganiseerd tussen de KNVB met de koepelorganisaties van de eredivisie en de keuken kampioen divisie, over hoe het nu verder moet in de competities.

...

Vandaag/dinsdag wordt er bij onze noorderburen overleg georganiseerd tussen de KNVB met de koepelorganisaties van de eredivisie en de keuken kampioen divisie, over hoe het nu verder moet in de competities.Nog acht speelronden staan in Nederland op het programma, plus inhaalsduels, de bekerfinale (FC Utrecht - Feyenoord, normaal gepland op zondag 19 april) en normaal gesproken ook nog de play-offs.Maar de Nederlandse overheid besloot gisteren/maandag om sociale bijeenkomsten tot en met 1 juni te verbieden. Hieronder vallen ook voetbalduels, waardoor alles erop wijst dat er in de komende tien weken zeker nog niet gespeeld zal worden. Bovendien is het zo dat alle sportaccommodaties gesloten zijn en teams vooralsnog niet mogen/kunnen trainen. Maar de UEFA wil dat alle Europese competities op 30 juni afgerond zijn. KNVB-voorzitter Just Spee verklaarde tegenover de NOS al dat de Nederlandse voetbalbond rekening houdt met drie mogelijke scenario's: 'De eerste is: de competitie uitspelen, met publiek. Daarna hebben we het plan dat we uitspelen, maar voor een deel zonder supporters. Als ook dat niet zou lukken, dan kom je in een situatie dat je wedstrijden moet schrappen. Dat moet je dan wel intelligent doen, want je gaat regels veranderen, terwijl het spel al bezig is. Het zijn dus ingewikkelde vragen.'Mattijs Manders, de algemeen directeur van de eredivisie, acht het 'technisch bijna niet mogelijk' om het seizoen nog uit te spelen. Eerder werd dat al in Nederland beslist voor het amateurvoetbal en verschillende andere teamsporten, waaronder het volleybal. Manders verwijst het liefst naar het belang van de rol die de UEFA vertolkt. 'Het zou goed zijn als de Europese voetbalbond een soort van uniform beleid vormt', gaf hij mee in de Volkskrant. 'Anders krijg je allerlei discussies, als Nederland A doet, België B en Spanje C. Terwijl je het toch al nooit goed doet. Voor AZ is zo'n beslissing over het kampioenschap natuurlijk heel spannend, om maar één voorbeeld te nemen.'De vraag is dus ook of de KNVB de titel toekent als er geen confrontaties meer zijn. Ajax staat momenteel op kop in de eredivisie, op doelsaldo voor AZ. Beiden moeten nog negen duels afwerken. Zeker voor de inschrijving van de Champions League is van belang wie als eerste eindigt. De Nederlandse kampioen, die volgend seizoen rechtstreeks geplaatst is voor het kampioenenbal, zou door zijn deelname zeker 40 miljoen euro op zijn rekening mogen bijschrijven. En mocht er definitief worden gestopt, dan stijgen Cambuur en De Graafschap, wordt er volgend seizoen met twintig ploegen in de eredivisie begonnen, met als gevolg dat er vier dalers zullen zijn in 2021.