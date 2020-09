Om 21 uur neemt CL-winnaar Bayern München het in Boedapest op tegen EL-winnaar FC Sevilla. Ongeveer 20.000 toeschouwers mogen de match bijwonen. Is dat niet te risicovol?

Voor de eerste keer na de coronapauze mag zoveel volk een voetbalduel rechtstreeks bijwonen, want de Europese voetbalbond gebruikt deze partij in de Puskas Arena als testcase. Of zoals de Sloveense UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin (52) het nog mooier omschreef, als 'een pilootproject'.

Toch waarschuwden al bijzonder veel Duitse politici de afgelopen dagen voor een mogelijk verlies aan geloofwaardigheid, omdat de Hongaarse hoofdstad als een rood covid-19-risicogebied staat ingekleurd. Zelfs de groen-liberale burgemeester Gergely Karácsony (45) wilde liefst achter gesloten deuren spelen.

Maar de verantwoordelijkheid werd doorgeschoven naar minister-president Viktor Orbán, die wel akkoord ging met een stadion vol publiek en dus ook een groter risico op besmettingen.

Zware kritiek

De populistische Orbán wordt alvast als eregast aangekondigd voor dit prestigetreffen. Bayernvoorzitter Herbert Hainer besliste gisteren/woensdag alsnog zijn trip naar Boedapest te annuleren en maakte bekend dat de Beierse grootmacht met een absolute minimumbezetting aan beleidsverantwoordelijken naar Hongarije gaat.

Zo ernstig wordt de situatie genomen, want Bayern wil geen van zijn duurbetaalde profs verliezen de komende dagen of weken. Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, waarschuwde al voor een 'voetbal-Ischgl', verwijzend naar het populaire skigebied waar in maart dit jaar de pandemie uitbrak.

Söder leverde ook zware kritiek op de clubverantwoordelijken, die bij het eerste competitietreffen in de Bundesliga (8-0 tegen Schalke 04) zij aan zij maar ook zonder mondmasker op dezelfde rij zaten in de Allianz Arena. Het leverde alvast officiële verontschuldigingen op van Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van de raad van bestuur.

De hoge infectiecijfers in Hongarije en de waarschuwingen vanuit de Beierse politiek leverden meteen resultaat op. Nadat oorspronkelijk 2100 fans van Bayern München een ticket voor de wedstrijd hadden gekocht, zouden er volgens Rummenigge 'minder dan 1000' effectief de verplaatsing naar Boedapest hebben gemaakt.

Nieuwe Robbery

Coach Hansi Flick is een winnaar, die weet dat Bayern München geen enkele kans op een trofee laat liggen. Daarom is de supercup geen verplicht nummer, maar eerder een ideale gelegenheid om te zien hoe ver zijn team sportief staat.

Verheugend is dat de flankspelers Leroy Sané en Serge Gnabry al een paar keer bewezen dat er niet meer over Robbery moet worden gesproken, het succesvolle duo Arjen Robben-Franck Ribéry uit het verleden. De Duitse internationals toonden zich alvast waardige opvolgers. Ook de terugkeer centraal achterin van Niklas Süle zorgt voor meer stabiliteit en duelkracht.

Er is slechts één twijfelgeval. De Poolse topschutter Robert Lewandowski (32) blesseerde zich tegen de Königsblauen licht aan de voet en zal nog een test afleggen in de opwarming. Maar de spits, net als Kevin De Bruyne (Manchester City) en Manuel Neuer genomineerd voor de prijs van UEFA Men's Best Player, is iemand die weinig wedstrijden wil missen, kickt op goals maken en zijn palmares opsmukken. FC Sevilla is gewaarschuwd.

