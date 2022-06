Italië en Argentinië spelen woensdagavond om de Finalissima, maar wat is dat eigenlijk en welk doel heeft het?

Vertaald uit het Italiaans betekend Finalissima de 'Grootste Finale' of 'Finale der Finales'. Het nieuwe format werd (opnieuw) in het leven geroepen door de Europese voetbalbond UEFA en zijn Zuid-Amerikaanse tegenhanger CONMEBOL en gaat tussen de winnaar van het EK en die van de Copa América, het Zuid-Amerikaans kampioenschap. Woensdagavond strijden zo Italië en Argentinië om de titel in een veredelde oefenwedstrijd.

De UEFA moet je niet leren hoe je wedstrijden moet uitvinden en daar ook veel winst op kan maken. De aanleiding voor de Finalissima is namelijk een nieuw partnerschap tussen beide continentale bonden om meer samen te werken en op alle vlakken verbeteringen door te brengen. Zo willen ze bijvoorbeeld meer wedstrijden tussen beide continenten in zowel het mannen- als vrouwenvoetbal, maar ook in het Futsal en zelfs de jeugdreeksen. Daarnaast komt er ook een uitwisseling van technische trainingen en scheidsrechters, met de deelname van de Argentijn Fernando Rapallini aan het EK vorig jaar als eerste van hopelijk vele anderen. Om dat allemaal te vieren werd er vervolgens een gedeeld kantoor geopend in Londen en mag Wembley de eerste Finalissima organiseren.

De UEFA verkoopt de finale als een 'katalysator voor de wereldwijde ontwikkeling van voetbal, het verenigen van landen, continenten en culturen, terwijl het aan fans over de hele wereld laat zien dat voetbal een kracht is die ons verenigt in turbulente tijden.'

Italië en Argentinië maken onderling in één wedstrijd, zonder verlengingen maar meteen met strafschoppen uit - wie de nieuwe beker naar huis mag nemen. Die is trouwens ook een officieel erkende door de UEFA, dus de Albiceleste kunnen woensdagavond hun 19e titel winnen, Italië gaat voor zijn 8e.

De wedstrijd bijwonen, zal echter niet meer lukken, want er was een echte stormloop bij de ticketverkoop. In één week tijd waren de 87.000 zitjes de deur uit, dus het concept lijkt wel erg populair te zijn.

Zoals hierboven al aangehaald, is het niet de eerste keer dat de Finalissima doorgaat. Het is eigenlijk een verderzetting van de Artemio Franchi Cup die al in 1985 en 1993 werd gehouden, maar daarna verdween en misschien wel als opstapje diende voor de Confederations Cup die vanaf 1997 zijn ingang kende en stopte in 2017. De eerste editie van die Franchi Cup ging naar Frankrijk, dat in Parijs Uruguay opzij zette, terwijl de twee gewonnen werd door Argentinië, dat pas na penalty's won van Denemarken op eigen veld in Mar del Plata. Messi en co kunnen woensdag de beker dus al voor een tweede keer naar het Zuid-Amerikaanse land halen.

