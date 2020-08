Bayern München mag zijn zesde Champions Leaguetrofee mee naar huis nemen. De Rekordmeister deed dat trouwens met een opvallend goedkope kern voor een Europese topclub.

Hoe groter de club, hoe meer het kan en zal uitgeven aan goeie spelers. Het is haast een theorie geworden in het moderne voetbal, maar het Bayern München dat zondag nog de Champions Leaguefinale won van PSG - nota bene hét voorbeeld van deze politiek - bewijst dat het ook anders kan.

De Duitsers gaven namelijk 'slechts' 116,5 miljoen euro uit aan de elf spelers die de beker naar Beieren brachten. Bayern levert het bewijs dat je met weinig uitgaven het beste team van de wereld kan bouwen. Die 116,5 miljoen werden vooral uitgegeven aan Manuel Neuer (30 miljoen), Thiago Alcántara (25 miljoen) en Kingsley Coman (21 miljoen). Alle andere spelers werden binnengehaald voor minder dan 15 miljoen.

En het kan zelfs nog beter, want in de halve finales tegen Lyon werd Coman nog aan de kant gehouden voor de Kroatische winger Ivan Perisic, waarvoor Bayern een leenvergoeding betaalde van 5 miljoen euro. Daarmee komen de Duitsers zelfs maar op 100,5 miljoen voor zijn basiself.

Zoals net gezegd, deed Bayern slechts enkele grote aankopen. Al de rest werd voor een prikje weggehaald. Kijk maar naar David Alaba, die voor 150.000 euro overkwam van de reserven van het Oostenrijkse Austria Wien, of Joshua Kimmich en Serge Gnabry, die respectievelijk voor 8,5 en 8 miljoen euro werden gekocht en nu tientallen miljoenen meer waard zijn. En dan hebben we het nog niet gehad over de gratis overgekomen spelers, zoals Robert Lewandowski en Leon Goretzka, of jeugdproduct Thomas Müller. Stuk voor stuk toppers die de club geen geld kostten.

Speler Bedrag (miljoen euro) Manuel Neuer 30 Alphonso Davies 10 David Alaba 0,15 Jérôme Boateng 13,5 Joshua Kimmich 8,5 Thiago Alcántara 25 miljoen euro Leon Goretzka Gratis Thomas Müller Gratis Kingsley Coman 21 miljoen euro Serge Gnabry 8 miljoen euro Robert Lewandowski Gratis

Galácticos

Met die 116,5 miljoen euro is Bayern zelfs de goedkoopste Champions Leaguewinnaar van de laatste 10 jaar. En dat is opmerkelijk, want de laatste jaren ging dat bedrag steevast over de 250 miljoen euro, een kentering die in 2014 gemaakt werd met het duurste elftal van Real Madrid. Bij de Galácticos speelden toen zowel Cristiano Ronaldo (94 miljoen) als Gareth Bale (101 miljoen). De Welshman is eigenlijk al evenveel waard als de hele basisopstelling van Bayern.

De winnaars voor 2014 zaten wel meer in de buurt van de Rekordmeister. De 11 van Inter Milaan in 2010 waren zelfs maar net een miljoen euro meer waard. Zelfs het Barcelona van Pep Guardiola, dat met jeugdspelers als Busquets, Iniesta en Lionel Messi in 2011 het kampioenenbal won, gaf nog meer uit dan Bayern.

Team (jaar CL-winst) Waarde basiself (miljoen euro) Bayern (2020) 116,5 Inter (2010) 117,7 Barcelona (2011) 128,4 Bayern (2013) 155,3 Chelsea (2012) 179,5 Barcelona (2015) 274,4 Real (2017) 290 Real (2018) 290 Liverpool (2019) 370,7 Real (2016) 381 Real (2014) 385,5

Half miljard

Zelfs als we kijken naar de elftallen van alle andere deelnemers aan de knock-outfase van deze Champions League, zien we dat Bayern München nog steeds bij de goedkoopste teams staat. Enkel RB Leipzig (92,5 miljoen), Olympique Lyon (65,9) en Atalanta (52,5) doen beter. Die eerste vier teams zaten zelfs in de Final 8 in Lissabon. Ze tonen aan dat goed management tot de beste resultaten leidt.

Maar natuurlijk, wie veel geld uitgeeft, heeft vaak betere teams. Het gezegde blijft ergens ook wel gelden in deze Champions League, want met PSG stond de duurste opstelling van deze Champions League in de finale. De Fransen gaven in totaal een half miljard meer uit aan hun basisopstelling dan Bayern. Ook dat maakte de prestatie van Bayern des te indrukwekkender.

Team Waarde basiself (miljoen euro) Atalanta 52,5 Lyon 65,9 RB Leipzig 92,5 Bayern 116,5 Chelsea 132,2 Napoli 138 Valencia 144 Dortmund 144,3 Tottenham 176 Atlético Madrid 204,6 Barcelona 280,3 Liverpool 368,5 Real Madrid 410,5 Juventus 472 PSG 635,4

