Cyriel Dessers heeft met de Italiaanse promovendus naar eigen zeggen zijn 'droomtransfer' beet, maar waar komt hij daar terecht. Een overzicht in vijf weetjes.

Muzikaal verleden

...

Muzikaal verledenMet Cremona, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Milaan, komt Cyriel Dessers niet in een grootstad terecht. Er wonen zo'n 72.000 inwoners en is ook vooral een toeristische trekpleister. Bezoek zeker het prachtige historisch centrum met als hoogtepunt de kathedraal met de Torrazzo, de derde hoogste bakstenen klokkentoren ter wereld.Verder zal de bekendste ex-inwoner van de stad wel een belletje doen rinkelen bij u: Antonio Stradivari, ook wel Stradivarius genoemd. De Italiaan zette met zijn violen het stadje op de muziekkaart en mensen kunnen tegenwoordig in het vioolmuseum zelf ook zien hoe het instrument gemaakt wordt. Erg interessant allemaal, maar met voetbal heeft het stadje eigenlijk weinig.Grijze muisNochtans, Cremonese was in 1929 nog een van de 'founding fathers' van de Serie A, maar verdween daar al heel erg snel uit. Op een paar kortstondige terugkeren op het hoogste niveau na, scheerde de club nooit hoge toppen. Het was zo ook al van 1996 geleden dat de club met de grote jongens mocht meedoen. Je kan dus wel zeggen dat promovendus - de club werd vorig seizoen tweede in de Serie B na Lecce - een grijze muis is in het Italiaanse voetbal. En dat mag je ook letterlijk nemen, want de ploeg speelt in rood... en grijs. De Grigiorossi in het Italiaans. Maar het heeft ook enkele andere bijnamen met La Cremo, Le Tigre en natuurlijk I Violini.Voor de rest zal u ook niet al te veel ex-spelers kennen. Een uitzondering is Enrico Chiesa, die 22 caps voor de Azzurri telt en de vader is van Juventusspeler Federico. Maar de bekendste ex-voetballer is wel Gianluca Vialli, die Europese bekers pakte met Sampdoria, Juventus en Chelsea, 59 caps op z'n naam heeft, tweemaal Italiaans kampioen werd en de rechterhand was van bondscoach Roberto Mancini bij de Europese titel van Italië vorig jaar.Niet de eerste BelgJe zou het niet verwachten, maar Cyriel Dessers wordt niet de eerste Belg bij de promovendus. In het seizoen 2018/19 zat Xian Emmers er ook al op uitleenbasis van Inter. Hij werd er toen negende. 'Cremonese heeft erg fanatieke supporters, die ook erg kritisch kunnen zijn. Ze zullen wel van zich laten horen als het hen niet bevalt', vertelde de ondertussen 23-jarige Belg die uitkomt voor de Nederlandse tweedeklasser Roda JC aan Het Belang van Limburg.En ook Nigerianen waren er al voor hem, al waren dat er niet zoveel. In 2019/20 zat middenvelder Kingsley Michael er een seizoen als huurspeler van Bologa en in de jeugd zat een tijdje ene Chinaecherem Ibe, maar die is ondertussen alweer vertrokken. Dit jaar heeft Dessers er wel een landgenoot én concurrent bij met David Okereke, die Club Brugge verliet voor een Italiaans avontuur.Best ambitieusMaar liefst 6,5 miljoen euro betaalden de Grigiorossi aan KRC Genk voor de handtekening van Cyriel Dessers. Er zit dus wel wat geld in de club. Dat komt onder meer van voorzitter Paolo Rossi en erevoorzitter Giovanni Arvedi die maar al te graag een centje bijleggen voor een grotere naam. Vorig seizoen had de club bovendien de grootste loonlast in de Serie B met zo'n 14 miljoen euro. Geld is er ook nodig om het grote doel te bewerkstelligen: behoud in de Serie A. Daarvoor werden al liefst 18 spelers bij de club gehaald, waarvan de meerderheid op huurbasis. En ook een nieuwe coach, want de man die vorig jaar de club deed promoveren vertrok plots na het seizoen. Nu legt de club zijn lot in de handen van de 52-jarige Massimiliano Alvini die voor zijn debuut op het allerhoogste niveau staat.Doelman in de oorlogTot slot zal Dessers zijn thuismatchen spelen in het Stadio Giovanni Zini, vernoemd naar de ex-doelman van de club die als soldaat nog meevocht in de Eerste Wereldoorlog. Zini overleed echter tijdens het conflict aan tyfus, maar kreeg een groot eerbetoon van de club toen zijn naam aan het nieuwe stadion werd gegeven. De eerste steen werd een jaar na de oorlog gelegd. Daarin is er plaats voor 20.000 man, wat in België bij de grootste voetbaltempels van het land zou horen. In Italië is het een van de kleinere. Zeker qua aantal toeschouwers, want in de Serie B kwam er nooit meer dan 5.000 man kijken. Al kan dat snel veranderen als de grootste clubs van Italië passeren. En wie weet komen de supporters ook massaal naar buiten om de kunstjes van Dessers te aanschouwen.