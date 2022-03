Wereldwijd maken derby's de meest verschillende gevoelens los. Maar welke zijn nu de grootste en meest beklijvende? Vandaag: verraders in Noord-Londen en elektriciteit in de Turkse lucht.

Het barst in Londen van de derby's, maar die tussen Arsenal en Tottenham wordt gekenmerkt door een bijzondere rivaliteit, die zijn oorsprong vindt in het verleden. Tottenham speelt al van oudsher in het noorden van Londen, Arsenal nam er in 1913 zijn intrek toen de club naar Highbury verhuisde. Sinds 2006 voetballen The Gunners in het Emirates Stadium, ook in Noord-Londen. Ze werden als indringers beschouwd. Het verdeelde de voetbalgemeenschap in dit stadsdeel.De botsing tussen beide clubs heeft met nog meer vroegere voorvallen te maken. Zo was er de legendarische trainer Herbert Chapman die Arsenal in de jaren dertig groot maakte, nadat hij voordien voor Tottenham had gespeeld. Veel later, tussen 1982 en 1986, speelde international Tony Woodcock voor Arsenal. Op het einde van die overeenkomst toonde Tottenham interesse in de aanvaller, maar Arsenal lag dwars. Omdat ook FC Köln zich meldde lieten ze Woodcock naar de Bundesliga vertrekken, ofschoon Arsenal een aanzienlijk hogere transfersom wilde betalen. Liever minder geld dan een concurrent versterken. Anders was het in 2001 toen verdediger Soll Campbell van Tottenham naar Arsenal overstapte. In Tottenham werd een levensgrote Campbellpop aan een lantaarnpaal gehangen, met een bord om de hals waarop in grote letters stond: Judas.Een clash der continenten. Ook al spelen de beide clubs uit Istanbul geen dominante rol meer in het Turkse voetbal, de derby's blijven iedereen beroeren. Fenerbahçe is de club van het volk, gelegen aan de overkant van de Bosporus, in het Aziatisch gedeelte van de stad. En aan Galatasaray, dat zich in het Europese gedeelte bevindt, hangt een geur van snobisme, van deftige burgers en rijke zakenmannen.Voetbal beheerst het leven in deze bruisende, ruim vijftien miljoen inwoners tellende metropool. Een van de eerste vragen die in een kennismakingsgesprek aan mensen wordt gesteld is van welke club ze aanhanger zijn. Naast Fenerbahçe en Galatasaray is er ook nog Besiktas. In Turkije word je bij wijze van spreken in een club geboren.Fenerbahçe is de populairste club van Turkije, ook al won Galatasaray in 2000 de UEFA Cup. Tijdens de derby's hangt er constant elektriciteit in de lucht. De supporters zijn behoorlijk opgewarmd, want als er 's avonds wordt gespeeld zitten er 's ochtends al 20.000 mensen in het stadion. Er moet niet veel gebeuren of het loopt uit de hand. Eric Gerets kreeg tijdens het seizoen 2006/07 als coach van Galatasaray ooit een fles tegen zijn hoofd en hield daar een diepe wonde aan over. En als trainer van dezelfde club maakte de Schot Graeme Souness het helemaal bont toen hij na een gewonnen bekerfinale op het veld van Fenerbahçe een geel-rode vlag in de middencirkel plantte. Het was een antwoord aan de ondervoorzitter van Fenerbahçe die hem bij zijn aanstelling een kreupele had genoemd omdat Souness eerder aan zijn hart was geopereerd. Souness moest vervolgens door de politie worden ontzet.Bronnen: Kicker en Voetbal International