Wereldwijd maken derby's de meest verschillende gevoelens los. Maar welke zijn nu de grootste en meest beklijvende? Vandaag: van de meest vreedzame clash naar een tussen goed en kwaad.

Weinig steden die zoveel internationale titels verzamelden als Milaan. Beide clubs delen al sinds jaar en dag hetzelfde stadion, een theater van succesrijk voetbal. Aanvankelijk gold Inter als een rechtse club terwijl AC Milan links georiënteerd was, maar dat smolt al evenzeer weg als de sociale grenzen die er tussen de aanhangers van de beide verenigingen lagen.De Milanese derby is de meest vreedzame in Europa, heel anders dan bijvoorbeeld in Rome waar tussen Lazio en AS Roma veel haat bestaat en bestuurders zelfs ooit met elkaar op de vuist gingen. In Milaan heeft veel te maken met de successen van de twee verenigingen. Er was tussen 1963 en 1969 een gouden Milanese dynastie toen beide clubs vier keer Europacup I, de voorloper van de Champions League, naar de Lombardische metropool brachten.Natuurlijk zijn er ook legendarische Milanese derby's geweest zoals die op 6 november 1949 die door Inter met 6-5 werd gewonnen. Na 19 minuten stond AC Milan met 4-1 voor en verlieten fans van Inter nog voor de rust het stadion. Ze keerden snel terug toen ze plots jubelkreten hoorden. Inter maakte er in twee minuten 3-4 van. In een dol kwartier na de rust werd het alsnog 6-5 voor Inter. En terug te vinden in de geschiedenis van de derby valt ook een wedstrijd uit oktober 1950 toen Interaanvaller Benito Lorenzi, de koning van de provocaties, bij een gecontesteerde strafschop een halve citroen onder de bal ging leggen, terwijl spelers en scheidsrechter in volle discussie waren. Supporters van AC probeerden de spelers daarop te attenderen. Tevergeefs. De penalty werd gemist: de bal vloog zes meter naast het doel.Meer dan 300 keer troffen de beide clubs uit de Tsjechische hoofdstad elkaar. Ze zijn in eigen land zeer dominant. Sparta Praag is de meest succesrijke club van de hoofdstad. Het werd, vanaf 1993, 12 keer kampioen van Tsjechië en veroverde voordien 20 keer de Tsjechoslovaakse titel.In Tsjechië noemen ze de botsing tussen Slavia en Sparta een confrontatie tussen goed en slecht. Sparta staat symbool voor slecht, al is het de club van de werkende middenklasse, maar door de jaren heen werd het de meest vermogende club, met rechts-extremistische invloeden bij de achterban. Slavia is dan weer de oudste Tsjechische club, de vereniging waar veel studenten en hoger opgeleiden supporter van zijn. Slavia heeft wel een zeer fanatieke aanhang. Tijdens de derby's worden er beledigende liederen gezongen waarin Sparta wordt verwenst en verketterd. Slavia voelt zich ten aanzien van het door de regering geliefde Sparta altijd benadeeld, zeker nadat het werd gedwongen naar een ander gedeelte van Praag te verhuizen. Op de dag van de derby lopen de restaurants vol, de aanhangers van Slavia en die van Sparta zitten dan netjes gescheiden. Slaviafans die in dit etablissement werken hoeven dan gaan Sparta-aanhangers te bedienen. En omgekeerd.