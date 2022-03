Wereldwijd maken derby's de meest verschillende gevoelens los. Maar welke zijn nu de grootste en meest beklijvende? Vandaag: hoogspanning in het noorden van Groot-Brittannië en Sevilla.

In geen derby ter wereld speelt religie zo'n grote rol als in Glasgow. Je hebt Celtic, de katholieke club met aanhangers uit een van de armste wijken van de stad, en het protestante Rangers. De haat tussen beide clubs laait zo fel op dat er is berekend dat er de voorbij twintig jaar vijftien moorden werden gepleegd, met als achtergrond de 'Old Firm', zoals de derby wordt genoemd. Incidenten horen bij deze wedstrijd. Zoals bijvoorbeeld in maart 2011 toen er in totaal dertien gele en drie rode kaarten werden getrokken. Na de wedstrijd kwam het tussen de supporters tot een echt slagveld, met veel geblesseerde mensen en 34 arrestaties. De kosten voor de veiligheidsvoorziening rond de derby zouden rond de 40 miljoen euro per jaar liggen.Geweld was lang de constante factor in confrontaties tussen beide clubs. Na een massale vechtpartij verbood de Schotse voetbalbond alcohol in de stadions, maar het klimaat bleef even grimmig. In 1999 werd een scheidsrechter getroffen door meerdere vuurpijlen die Celticfans op het veld gooiden. Hij moest op het veld minuten worden behandeld. Sindsdien wordt deze wedstrijd op het middaguur gespeeld.Vrijwel onmogelijk bleek het om van de ene naar de andere club over te stappen. Glasgow Rangers deed het in 1989 toch en trok Mo Johnston van FC Nantes aan. Die had voordien bij Celtic gespeeld. En erger nog: hij was katholiek. De verzorger van de Rangers protesteerde: hij legde voor een wedstrijd de trui van Johnston niet netjes opgevouwen op een tafel, zoals hij dat normaal deed, maar gooide die op de grond. En na de match kreeg Johnston geen reep chocolade, zoals de andere spelers, maar helemaal niets.De derby tussen Real en Atlético Madrid is de meest prestigieuze in Spanje, maar de meest vurige en beladen stadsderby speelt zich af in Andalusië. Zoals onlangs weer bleek in de bekerwedstrijd tussen Betis Sevilla en FC Sevilla waarin Joan Jordán van Sevilla werd geraakt met een vanaf de tribune gegooide metalen staaf.Sevilla is een voetbalgekke stad. De supporters van Real Betis zijn bloedfanatiek en hebben levenslang trouw gezworen aan hun club. Ze werden al meer dan eens uitgeroepen tot de beste aanhang in Spanje, al moeten de fans van FC Sevilla in dergelijke verkiezingen amper onderdoen. De passie laait in iedere wedstrijd hoog op, voor iedere derby is de spanning in de Andalusische hoofdstad al dagen vooraf voelbaar.Op het recente incident na loopt het in deze wedstrijden nog amper uit de hand. De dood van Sevillaspeler Antonio Puerta is daar niet vreemd aan, al had dat niets te maken met de derby. De verdediger, die het jaar voordien als international had gedebuteerd, kreeg in 2007 in de wedstrijd tegen Getafe op het veld een hartstilstand. In de rouw om de betreurde voetballer vonden de beide supporterclans elkaar. Toch worden de fans van beide clubs nog steeds bijna even vrolijk worden van een nederlaag van de tegenstander als van een overwinning van hun eigen team.