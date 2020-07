Hij is de topkandidaat om door zijn collega's verkozen te worden tot Football Player of the Year, maar is de Rode Duivel écht de beste passeur van de planeet? Een antwoord in cijfers.

19 assists, de jacht op Henry

Het is de statistiek waarover men het meest praat. Op negentig minuten van het einde van de competitie staat KDB nog één lengte achter op het record van Thierry Henry uit 2003, die toen 20 assists gaf in het truitje van de Gunners.

Op Europese schaal is het zeldzaam dat een speler méér dan 20 assists achter zijn naam zet. In Spanje slaagde Xavi er in 2009 in, een record tot deze zomer, toen Lionel Messi la Liga afsloot met 21 assists.

Ook Thomas Müller raakte dit seizoen aan dat cijfer bij Bayern München. Daarmee veegde hij het record van 20 assists van de tabellen dat een paar jaar geleden werd behaald door ... Kevin De Bruyne.

11 goals, de koning van het middenveld

Met dat aantal doelpunten zijn er een aantal gerenommeerde aanvallers jaloers op hem. Geen enkele andere middenvelder uit een Europese topcompetitie komt aan 11 goals, alleen Santi Cazorla staat voorlopig op gelijke hoogte.

Bij zijn concurrenten voor de officieuze titel van beste middenvelder ter wereld is het mogelijk om echte uitdagers te vinden op dit vlak. Toni Kroos scoorde vier keer, Luka Modric en Thiago Alcantara drie keer en Paul Pogba maakte er eentje.

Bruno Fernandes, die zeven goals maakte in de Premier League sinds januari na ook al acht keer gescoord te hebben in Portugal, kan een stevige concurrent worden voor de komende seizoenen.

3,7 key passes per match

Een goed georganiseerde verdediging ontgrendelen is spek naar de bek van KDB. Of het nu met een precieze voorzet is in de rug van de verdediging of met een pass in de diepte of een bal die door de defensieve linie van de tegenstander snijdt (met 116 through passes tussen twee verdedigers moet KDB alleen Messi - 163 - laten voorgaan), De Bruyne is altijd op de afspraak.

Met 3,7 aangeboden kansen per match is de Rode Duivel dé referentie in de vier grote Europese competities. Alejandro Gomez (3), Luis Alberto (2,8) en Lionel Messi (2,7) doen niet beter.

49,6 procent

In de aanvallende mechanismes van Manchester City is Kevin De Bruyne alomtegenwoordig. Onze landgenoot is betrokken bij de meeste kansen van de Citizens.

Gemiddeld creëren de Skyblues het equivalent van 2,56 expected goals per wedstrijd. Daarvan neemt KDB 0,78 expected goal en expected assist voor zijn rekening. Tel daar nog zijn aanwezigheid in de opbouw bij, gemeten door de xG chain. Uit die cijfers blijkt dat De Bruyne de middenvelder is die het vaakst bij een aanval betrokken is in de Premier League. 49,6 procent van de kansen van de Citizens lopen via hem.

Guillaume Gautier

Het is de statistiek waarover men het meest praat. Op negentig minuten van het einde van de competitie staat KDB nog één lengte achter op het record van Thierry Henry uit 2003, die toen 20 assists gaf in het truitje van de Gunners.Op Europese schaal is het zeldzaam dat een speler méér dan 20 assists achter zijn naam zet. In Spanje slaagde Xavi er in 2009 in, een record tot deze zomer, toen Lionel Messi la Liga afsloot met 21 assists.Ook Thomas Müller raakte dit seizoen aan dat cijfer bij Bayern München. Daarmee veegde hij het record van 20 assists van de tabellen dat een paar jaar geleden werd behaald door ... Kevin De Bruyne. Met dat aantal doelpunten zijn er een aantal gerenommeerde aanvallers jaloers op hem. Geen enkele andere middenvelder uit een Europese topcompetitie komt aan 11 goals, alleen Santi Cazorla staat voorlopig op gelijke hoogte.Bij zijn concurrenten voor de officieuze titel van beste middenvelder ter wereld is het mogelijk om echte uitdagers te vinden op dit vlak. Toni Kroos scoorde vier keer, Luka Modric en Thiago Alcantara drie keer en Paul Pogba maakte er eentje. Bruno Fernandes, die zeven goals maakte in de Premier League sinds januari na ook al acht keer gescoord te hebben in Portugal, kan een stevige concurrent worden voor de komende seizoenen.Een goed georganiseerde verdediging ontgrendelen is spek naar de bek van KDB. Of het nu met een precieze voorzet is in de rug van de verdediging of met een pass in de diepte of een bal die door de defensieve linie van de tegenstander snijdt (met 116 through passes tussen twee verdedigers moet KDB alleen Messi - 163 - laten voorgaan), De Bruyne is altijd op de afspraak.Met 3,7 aangeboden kansen per match is de Rode Duivel dé referentie in de vier grote Europese competities. Alejandro Gomez (3), Luis Alberto (2,8) en Lionel Messi (2,7) doen niet beter.In de aanvallende mechanismes van Manchester City is Kevin De Bruyne alomtegenwoordig. Onze landgenoot is betrokken bij de meeste kansen van de Citizens.Gemiddeld creëren de Skyblues het equivalent van 2,56 expected goals per wedstrijd. Daarvan neemt KDB 0,78 expected goal en expected assist voor zijn rekening. Tel daar nog zijn aanwezigheid in de opbouw bij, gemeten door de xG chain. Uit die cijfers blijkt dat De Bruyne de middenvelder is die het vaakst bij een aanval betrokken is in de Premier League. 49,6 procent van de kansen van de Citizens lopen via hem. Guillaume Gautier